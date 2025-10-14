L’OM avait frappé fort l’été dernier en parvenant à faire venir Benjamin Pavard (29 ans) de l’Inter Milan mais son avenir sur la Canebière pourrait déjà se poser en point d’interrogation.

L’OM a frappé un joli coup cet été avec Benjamin Pavard. Le champion du monde 2018 a rapidement montré qu’il avait le niveau pour briller en Ligue 1. Ses prestations sont solides, sa polyvalence sur le flanc droit ou en défense centrale fait du bien au collectif phocéen, et il a su s’adapter à l’exigence du championnat français.

Pourtant, le contrat de Pavard à l’OM n’est pas définitif : il est arrivé sous forme de prêt avec option d’achat, fixée à 15 millions d’euros. Une somme raisonnable, qui ne devrait pas poser de problème sur le papier pour Marseille. Le vrai défi se situe ailleurs : le salaire du champion du monde. Selon Jeunes Footeux, l’OM réfléchirait sérieusement à sa capacité à aligner les près de 6 millions d’euros annuels que touche le joueur de 29 ans.

Pavard ne veut pas toucher à son salaire

Le joueur ne souhaite pas diminuer son salaire pour prolonger au moins trois saisons supplémentaires, conscient que d’autres clubs pourraient se positionner si Marseille ne s’aligne pas. La direction phocéenne doit donc jongler entre budget, ambition sportive et respect de la masse salariale déjà conséquente, avec les arrivées récentes de Nayef Aguerd, Facundo Medina ou Igor Paixao.

En pratique, rien n’est encore joué pour Pavard. Sa continuité à l’OM dépendra autant de la volonté du club que de ses performances sur le terrain. La motivation du Français est claire : préparer au mieux sa Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Didier Deschamps l’a d’ailleurs rappelé pour cette trêve d’octobre, afin de compenser le forfait d’Ibrahima Konaté.