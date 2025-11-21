ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !

Les rumeurs s’intensifient autour de Lucas Stassin, et cette fois, elles prennent une tournure très concrète.

Selon les informations du 10sport, l’ASSE aurait officiellement fixé le prix de son jeune attaquant belge, très courtisé et notamment suivi par le Paris FC, aujourd’hui fortement intéressé.

Le Paris FC insiste, l’ASSE se montre inflexible

Le Paris FC a clairement fait savoir qu’il souhaitait récupérer Lucas Stassin cet hiver. L’attaquant, auteur d’un début de saison prometteur avant de marquer le pas, multiplie les déclarations laissant entrevoir un départ.

De quoi agacer une partie des supporters… mais aussi placer les dirigeants stéphanois devant une situation délicate.

Car s’ils n’étaient pas vendeurs cet été, les Verts semblent aujourd’hui plus ouverts à une sortie.

Mais pas à n’importe quel prix.

Un tarif XXL fixé à… 40 M€ !

Toujours selon le 10sport, la direction de l’ASSE ne compte absolument pas brader son buteur.

Le prix réclamé serait fixé à 40 millions d’euros, une somme colossale pour un joueur :

en difficulté depuis plusieurs semaines,

dont les déclarations publiques ont crispé le club,

et qui souhaite clairement quitter le Forez.

Un tarif qui a de quoi surprendre, mais qui illustre parfaitement la nouvelle ligne directrice du club depuis l’arrivée de Kilmer Sports : on ne vend que si les conditions sont idéales.

L’ASSE reverra-t-elle sa copie ?

Cette valorisation impressionnante pose toutefois une question :

les Verts seront-ils prêts à assouplir leur position dans les semaines à venir ?

C’est possible, mais rien n’indique que l’argent soit la priorité du club dans ce dossier.

Au contraire, l’impression qui se dégage en interne est que l’ASSE veut surtout :

éviter un départ non maîtrisé,

garder la main sur le timing,

et sanctionner le manque de performances… autant que les envies d’ailleurs du joueur.

Un feuilleton loin d’être terminé

Entre un Paris FC insistant, un joueur déterminé à partir et une direction fermement accrochée à son prix, le feuilleton Stassin ne fait que commencer.

Les prochaines semaines pourraient rebattre les cartes, mais une chose est sûre :

l’ASSE ne laissera pas partir son attaquant sans imposer ses règles.