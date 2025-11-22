OM, ASSE : Brandao a tranché entre Marseille et les Verts !

L’ancien attaquant brésilien de l’OM et de l’ASSE s’est confié à Canal +…

A 45 ans, Brandao débute sa carrière d’entraîneur au Luxembourg où il est depuis cet été le coach des U23 du Racing Club Luxembourgeois. Le Brésilien a fait les beaux jours de l’OM et de l’ASSE, avec une spécialité : la Coupe de la Ligue, remportée avec les deux clubs. C’est lui qui avait inscrit le but de la victoire de l’ASSE en 2013 contre Rennes (1-0) au Stade de France, unique trophée remporté par le club forézien depuis 1981.

Les meilleurs souvenirs de Brandao sont à l’OM

« L’OM c’est magique, c’est beaucoup d’émotions pour moi. J’ai passé 3 ans à Marseille et c’est mes meilleures années, les meilleurs moments de ma vie. Contre l’Inter j’ai marqué un but très important, j’étais très heureux. C’est le but qui m’a procuré le plus d’émotions. J’avais dit à Didier Deschamps « si je rentre je marque », et quand le ballon est arrivé sur mon pied gauche j’ai entendu une voix qui m’a dit « frappe », je suis très chrétien alors j’ai frappé et c’est rentré. Je lui allé voir Deschamps pour lui dire « tu as vu, je t’avais dit ». J’avais besoin de ce but. Marseille, j’ai pas marqué beaucoup de buts mais ce but reste dans l’histoire de Marseille. On m’en parle souvent. C’est un club si tu fais bien tu laisses une trace à vie. »