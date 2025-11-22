Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !
Le FC Nantes est passé à côté d’un futur Ballon d’Or !

Illustration de la Beaujoire.
Raphaël Nouet
22 novembre 2025

Grièvement blessé à l’arme blanche au début du mois, l’ancien prodige Yann Gueho est de nouveau au cœur de l’actualité. L’occasion de rappeler que le FC Nantes a eu un temps un potentiel Ballon d’Or au sein de son centre formation.

C’est L’Equipe qui a publié l’information en début de semaine : ancien prodige annoncé du football français, Yann Gueho a été blessé à l’arme blanche dans la nuit du 9 au 10 novembre. Ses jours ne sont plus en danger, l’ancien ailier est conscient mais le parquet de Créteil a ouvert une information judiciaire pour faire la lumière sur cette affaire. Qui a eu pour conséquence de voir tous les médias sportifs revenir sur le parcours torturé de ce joueur que tous ses formateurs voyaient au niveau de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo. Bref, un Ballon d’Or en puissance.

« Finalement, il n’a jamais changé… »

Le souci, c’est que le natif du Val-de-Marne, passé par le centre de formation du LOSC, puis par Chelsea avant d’être récupéré par Guy Hillion au FC Nantes, souffrait de troubles bipolaires. Qui faisaient qu’il avait beaucoup de mal à s’intégrer dans un vestiaire, malgré un talent exceptionnel qui lui « faisait inventer des dribbles », et qui lui a fait commettre de nombreux méfaits, dont des braquages. Ses troubles ont été diagnostiqués après qu’il a raccroché les crampons mais, comme en témoigne son agression, ses démons ne l’ont pas quitté…

A L’Equipe, Guy Hillion a dit à propos de son passage au FC Nantes : « On a vite été confrontés à un garçon ambivalent, capable d’être attachant, solidaire et altruiste, mais incapable de vivre dans un milieu régi par des règles. Chacun se disait en la récupérant : « C’est bon, il a compris ». Finalement, il n’a jamais changé, sûrement malgré lui d’ailleurs. Ça nous a brisé le cœur, parce qu’il avait des parents exceptionnels qui se sont mis à pleurer et se sont confondus en excuses. Yann et eux n’ont jamais rejeté la faute sur les autres. Ils étaient lucides sur tout ce qui était fait pour tenter de l’aider. L’éducation n’a pas porté ses fruits sur lui malgré l’accompagnement de ses parents, regrette un autre proche. Il n’a pas un mauvais fond. Mais il a été entraîné par d’autres, et pour leur prouver que c’était un mec, un vrai, il a fait des choses qu’il regrette bien sûr. »

FC NantesLigue 1
