ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !

Son arrivée à l’ASSE, ses meilleurs moments chez les Verts, son départ, Bastia, le Celtic Glasgow, et sa vie à Nitra : Lubomir Moravcik s’est confié au magazine Tribune Verte.Idole de toute une génération, le Slovaque (60 ans) indique notamment qu’il a reçu récemment André Laurent, son ancien président à Saint-Etienne, venu lui rendre visite. « Lubo » exprime aussi ses regrets : celui de ne pas avoir remporté de titre avec l’ASSE, mais aussi l’éviction d’André Laurent, qui avait dû laisser sa place au duo formé par Yves Guichard et Jean-Michel Larqué en 1993, alors que le club était sur une courbe ascendante.

Tapie le voulait à l’OM, Aulas le voulait à l’OL

Moravcik explique aussi que l’OM de Bernard Tapie le voulait, et qu’un an avant son départ de l’ASSE, l’OL de Jean-Michel Aulas s’était aussi intéressé à lui… « Les deux dernières saisons ont été très difficiles, glisse Moravcik. Beaucoup de joueurs sont partis, Santini aussi. C’est Elie Baup qui avait repris l’équipe. Il y avait de gros soucis financiers. La dernière saison, le club avait même dû prêter Laurent Blanc alors qu’il était en fin de contrat et il était devenu champion de France avec Auxerre ! Moi, je n’avais pas pu partir. J’avais un gros salaire. Des clubs s’étaient intéressés à moi : Metz, Lyon, un club espagnol. Mais j’étais resté. J’étais un peu tout seul avec les jeunes. Ça s ‘est mal fini. Comme le club ne pouvait plus assumer mon salaire en tombant en D2, on a rompu mon contrat à l’amiable et je suis parti à Bastia. J’ai passé de beaux moments en Corse avant de partir au Celtic où je me suis réagalé. Je ne débutais pas tous les matchs, j’avais 35 ans. Mais j’avais un rôle de joker, j’étais important. Au Celtic, j’ai enfin pu jouer la Coupe d’Europe, la Champions League, et j’ai gagné des titres. J’ai découvert un club magnifique.Et là-bas, j’ai pu faire ce que je n’ai pas pu faire à « Sainté » : gagner, soulever des trophées. J’en garde un souvenir magnifique. »