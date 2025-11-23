ASSE : un ancien Vert détesté a été repris de volée par un joueur de l’OL

Ce dimanche, à l’occasion du match entre l’AJ Auxerre et l’OL, Dominik Greif a dépoussiéré un vieux record détenu par un ancien de l’ASSE.

La rivalité entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais n’a jamais eu besoin d’un match pour s’enflammer. Elle se nourrit d’histoires, de symboles, et parfois… d’un simple penalty. Ce dimanche contre Auxerre, c’est Dominik Greif qui a rallumé la flamme du derby, sans même affronter les Verts.

Greif, 28 ans après

Le gardien slovaque, tout juste arrivé à l’OL, est devenu le premier portier lyonnais à stopper son tout premier penalty en Ligue 1 (face à Sinayoko à la 26e) depuis Grégory Coupet en 1997 face à Bastia, une statistique glissée par le compte X Stats Foot. Un exploit qui n’est pas passé inaperçu. Mais au-delà de la performance, c’est une petite phrase – et surtout une statistique – qui a piqué l’orgueil stéphanois : Coupet, l’homme avec lequel Greif est désormais comparé, n’est autre… qu’un ancien Vert.

Formé à l’ASSE et révélé dans le Forez, Coupet avait longtemps été une figure revendiquée par les supporters stéphanois, avant de devenir l’un des emblèmes de l’OL. Une trahison jamais digérée dans le Chaudron. Et voilà qu’aujourd’hui, c’est le digne héritier lyonnais qui remet son nom sur le devant de la scène, comme une volée sèche dans la fierté des supporters de l’ASSE.

Un petit clin d’œil à l’ASSE

Voir un ancien enfant de Geoffroy-Guichard cité comme référence absolue par l’ennemi lyonnais, et replacé au cœur d’un record retrouvé presque trente ans plus tard, peut faire grimacer certains fidèles des Verts. D’autant que Greif, sans le vouloir, a offert à l’OL une occasion rêvée de glorifier l’un de ceux qui ont quitté Saint-Étienne pour briller chez le voisin honni.

Mais c’est aussi ça, la magie du derby : il dépasse le terrain, s’invite dans les statistiques, rallume les histoires anciennes et rappelle que, entre l’OL et l’ASSE, aucun détail n’est anodin…