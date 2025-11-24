Ex-OM : Elye Wahi en crise totale, Francfort veut déjà tourner la page !

Un transfert à 25 M€ qui tourne au fiasco

L’aventure allemande vire au cauchemar pour Elye Wahi. À seulement 22 ans, l’ancien attaquant de l’OM, transféré à Francfort en janvier 2025 contre 25 millions d’euros, serait déjà poussé vers la sortie. Selon la presse allemande, ses performances décevantes et son attitude sur le terrain ont mis son entraîneur Dino Toppmöller hors de lui. Le tabloïd Bild va jusqu’à parler d’un « flop à 25 millions d’euros », signe d’une déception immense autour du joueur.

Des performances indignes et un comportement qui agace

Depuis son arrivée en Bundesliga, Wahi n’a pas inscrit le moindre but en championnat. Son unique réalisation date d’un match de Coupe d’Allemagne… contre une équipe de D5. Sa prestation samedi à Cologne (3-4) a mis le feu aux poudres : entré en jeu pour le dernier quart d’heure, il a enchaîné ballons mal négociés, duels perdus et attitude résignée. Ce fatalisme a provoqué la colère de Toppmöller, furieux sur le banc.

Toppmöller explose : “Ils n’ont pas justifié leur temps de jeu”

Après la rencontre, l’entraîneur n’a pas masqué son agacement : « Il faut parler des joueurs entrés en jeu qui n’ont pas justifié leur temps de jeu », a-t-il lâché. Même si Jean-Mattéo Bahoya et Ellyes Skhiri étaient également visés, Wahi semble être la cible principale. Malgré des performances très faibles, il n’a manqué qu’un seul match de Bundesliga et n’a été titularisé que trois fois, preuve que la confiance du coach s’effrite.

Vers un départ déjà inévitable cet hiver ?

En Ligue des champions, son rôle est encore plus insignifiant : une seule apparition contre Galatasaray (avec une passe décisive). Une statistique insuffisante pour inverser une situation devenue critique. Bild conclut d’ailleurs qu’« une séparation cet hiver semble non seulement possible, mais apparemment inévitable ». Une énorme désillusion pour un joueur qui enchaîne les échecs depuis son passage à l’OM.