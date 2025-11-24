Revue de presse : Haise sème le doute, Milan dépouille l’OM, Giroud en mode patron !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Franck Haise sur le départ ?

La rumeur d’un départ de Franck Haise refait surface… mais du côté de Nice, le sujet n’existe tout simplement pas. Le club assure que le travail du staff est unanimement salué, et que l’entraîneur reste au cœur du projet. L’OGC Nice, en quête de renforts cet hiver, s’intéresserait d’ailleurs à des profils francophones un manque identifié après le mercato estival.

Milan AC – OM : Rabiot, le braquage milanais à Marseille ?

À Milan, on parle d’un véritable coup de génie. Recruté pour seulement 7 M€, Adrien Rabiot impressionne au point que certains évoquent un « braquage » à Marseille. La Gazzetta dello Sport lui a attribué un 7,5, séduite par son impact immédiat : « Quand il est là, on le sent (…) Un transfert déterminant ». Revenu de blessure, Rabiot a transformé le milieu milanais grâce à son intelligence de jeu, son volume et sa capacité à orienter les offensives. Pour beaucoup en Italie, c’est déjà l’un des meilleurs coups de la saison.

Lille : Olivier Giroud, l’homme du week-end en Ligue 1 ?

Pour Vincent Duluc, il n’y a même pas débat : Olivier Giroud est l’homme du week-end. À 38 ans, l’attaquant réalise une saison « très supérieure à ce qu’on pouvait imaginer ». Auteur d’un doublé lors du succès du LOSC contre le Paris FC (4–2), il a éclipsé le retour tant attendu de Paul Pogba, pourtant très observé. Giroud incarne une nouvelle fois la définition même de l’efficacité : discret dans les médias, mais décisif sur le terrain. Une prestation qui confirme son importance dans le projet lillois.