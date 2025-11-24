Le Real Madrid et A22, société qui s’occupait de la promotion de la Super League, ont décidé d’attaquer l’UEFA. Ils réclament plusieurs milliards de dommages et intérêts.

Au lendemain d’une assemblée générale au cours de laquelle il a allumé tout le monde, du FC Barcelone à l’UEFA en passant par les arbitres et Javier Tebas, Florentino Pérez a lancé une nouvelle offensive. Et celle-là pourrait rapporter un sacré pactole au Real Madrid. Ou entaché sa réputation. Car la Maison Blanche attaque officiellement l’UEFA pour avoir torpillé son projet de Super League. En compagnie d’A22, société qui s’occupait de la promotion de la compétition, le Real réclame… 4,5 milliards d’euros de dommages et intérêts !

Le Real Madrid pourrait couler l’UEFA

Les Merengue s’appuient sur la décision de la cour de justice européenne qui, le 21 décembre 2023, a reconnu que l’UEFA abusait de sa position de monopole sur les compétitions de clubs. Le monopole en question a fait que les équipes qui avaient accepté de suivre le Real Madrid dans le projet de Super League en 2021 se sont rétractées les unes après les autres par peur de représailles. Le FC Barcelone a longtemps tenu bon avant de quitter le navire lui aussi, laissant le Real Madrid.

Si la justice donnait raison à Florentino Pérez dans son combat, ce serait un véritable tremblement de terre. Parce que les 4,5 milliards (à partager avec A22) feraient du Real Madrid le club le plus puissant de la planète, et de loin. Et plomberaient considérablement l’UEFA, ce qui ferait vaciller tout le football du Vieux Continent…