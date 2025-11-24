OL : Cherki confondu avec un ex de l’OM, l’incroyable raté de la télévision anglaise
Vinicius Jr n’aurait aucune intention de prolonger son contrat si Xabi Alonso n’est pas limogé. Mais le Real Madrid, lui, n’a aucune envie de prolonger l’ailier brésilien à ses conditions.

C’est la grosse information de la journée sur la planète foot : en conflit avec Xabi Alonso, Vinicius Jr aurait fait savoir à la direction du Real Madrid qu’il est hors de question qu’il prolonge son contrat si l’ancien milieu continue. Le Brésilien n’en peut plus de l’extrême rigueur de son entraîneur, qui impose de longues séquences vidéo à ses joueurs et veut contrôler ce qu’ils font en dehors des terrains. En plus, il lui en veut de le sortir systématiquement à chaque match alors que Kylian Mbappé, lui, reste jusqu’au bout. Bref, le Real Madrid doit choisir : Vinicius Jr ou Xabi Alonso.

Aucun accord pour une prolongation

Mais Romain Molina apporte un gros bémol ce soir : la prolongation de Vinicius Jr serait loin d’être actée ! Il existe toujours un gouffre entre ce que le Real Madrid propose comme salaire (passer de 18 à 20 M€ annuels) et ce que le joueur veut (30 M€, comme Mbappé). Les agents du Brésilien ont beau faire croire le contraire, le journaliste d’investigation est formel : Vinicius Jr n’a aucune autre offre. Aucun club européen n’est prêt à lui verser un tel salaire. Sa menace tombe donc à l’eau puisqu’il n’y a aucun accord…

Mais il n’empêche que les médias espagnols s’accordent à dire que la plupart des poids lourds du vestiaire madrilène en ont déjà marre des méthodes de Xabi Alonso. Soit le technicien change son approche en matière de management, soit il risque effectivement d’être limogé, chantage de Vinicius Jr ou pas.

