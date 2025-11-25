Malgré des résultats en dents de scie, l’avenir de Luis Castro ne serait pas menacé au FC Nantes. Mais la patience a des limites : le technicien portugais doit rapidement relancer les Canaris pour sécuriser son avenir.

Le FC Nantes traverse une période délicate et le calendrier jusqu’à la trêve s’annonce chargé avec des déplacements à Lyon et Angers, encadrant la réception du RC Lens. Dans ce contexte, le vestiaire s’est exprimé et affiche un message clair.

Luis Castro a perdu du crédit depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes cet été. Malgré des préceptes de jeu alléchants, les résultats ont du mal à suivre et les Canaris traînent encore en queue de peloton de la Ligue 1. Dans ce contexte, le technicien portugais trouve-t-il encore grâce auprès de son vestiaire ? La réponse est oui !

« Castro n’est pas lâché, il est perçu comme bosseur »

Selon L’Équipe, plusieurs joueurs et proches du groupe du FC Nantes insistent sur le soutien à Castro : « Il n’est pas lâché », « Il n’y a pas de conflits », « Il est perçu comme bosseur ». Une manière de rappeler que l’entraîneur conserve l’estime de son effectif malgré les contre-performances. Pour autant, le message est aussi implicite : le FC Nantes a besoin de résultats rapides.

Le compteur doit tourner, et chaque match devient un test pour Castro. Le FC Nantes, les supporters et le vestiaire attendent que l’équipe retrouve de l’efficacité pour assurer un futur plus serein pour le coach. L’avenir de Luis Castro reste donc conditionné aux performances immédiates. Le soutien du groupe est réel, mais la marge de manœuvre se réduit rapidement.