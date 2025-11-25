Stade Rennais, OGC Nice Mercato : Beye et Haise prêts à allonger 10 M€ pour priver Benatia de la recrue idéale à l’OM !

Mehdi Benatia rêve de recruter Reda Belahyane (Lazio, 21 ans) à l’OM au mercato hivernal mais le Stade Rennais et l’OGC Nice pourraient tout faire capoter.

L’OM a ciblé un renfort au cœur du jeu pour le mercato hivernal : Reda Belahyane, milieu marocain de la Lazio Rome. Très apprécié par Mehdi Benatia depuis plus d’un an, le natif d’Aubervilliers peine toutefois à s’imposer à Rome. Recruté cet été par la Lazio après ses excellentes performances avec le Hellas Vérone, il n’a disputé que quatre matchs cette saison, dont deux comme remplaçant.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club italien, son avenir est pourtant remis en cause. Selon Lion Times, Belahyane devrait quitter la Lazio dès janvier, le club transalpin ne comptant pas sur lui. Une opportunité idéale pour Benatia de relancer le dossier et renforcer l’OM au milieu de terrain. La Lazio a fixé son prix à 10 millions d’euros, accessible pour plusieurs clubs de Ligue 1.

Mais l’OM n’est pas seul sur le coup. Africa Foot révèle que le Stade Rennais et l’OGC Nice, déjà intéressés cet été, sont prêts à revenir à la charge pour s’offrir la pépite marocaine. Le FC Lorient et Toulouse FC sont également entrés dans la course. Selon la même source, la Ligue 1 semble tenir la corde pour Belahyane cet hiver, et le mercato pourrait se transformer en bataille acharnée pour s’attacher ses services.