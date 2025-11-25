Après Waldemar Kita contre Metz (0-2), c’est son fils Franck qui aurait explosé de rage contre ses joueurs à la mi-temps du match contre Lorient (1-1) dimanche.

Au surlendemain du très laborieux nul décroché contre Lorient (1-1) à la Beaujoire, l’avenir de Luis Castro au FC Nantes est remis en question. Les journalistes participants au podcast Sans Contrôle en ont beaucoup parlé. Alors qu’ils étaient d’accord, il y a une semaine, pour dire que le technicien resterait en poste au moins jusqu’en janvier, ils ne sont plus sûrs de rien aujourd’hui. En cause, une descente dans les vestiaires de Franck Kita à la mi-temps du match face aux Merlus.

Il a fait connaître « son exaspération »

Selon les journalistes présents à la Beaujoire dimanche, Franck Kita n’a pas fait comme son père un mois plus tôt, qui était descendu dans les vestiaires à la pause contre Metz (0-2) pour remonter les bretelles de ses joueurs. Le directeur général n’a pas le même tempérament. Il était très remonté et aurait fait savoir son exaspération aux Canaris ainsi qu’à tous ceux qu’il a croisés. Et cela a son importance car Franck Kita est le dernier soutien de Luis Castro au FC Nantes. Son père, lui, aurait actionné le siège éjectable depuis longtemps…

Sachant que les Canaris se déplacent à Lyon ce week-end et reçoivent Lens juste après, il se pourrait donc que Luis Castro ne tienne pas jusqu’en janvier. Sa cote est sérieusement entamée et sa direction voit bien qu’il refuse de changer quoi que ce soit à sa tactique, alors que celle-ci a montré ses limites…