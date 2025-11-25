Alors que la famille Kita fait fuiter volontairement des envies d’un recrutement XXL au prochain mercato, un attaquant argentin serait déjà dans le viseur du FC Nantes.

Devant la nouvelle saison morose du FC Nantes, la famille Kita prépare un mercato d’envergure cet hiver. Selon Emmanuel Merceron sur X, « Comme tous les 6 mois, les Kita font fuiter qu’ils vont dépenser et faire un gros mercato ». Une stratégie bien connue qui pourrait se traduire par des renforts dans chaque ligne dès janvier, comme le suggère L’Équipe dans son édition du jour.

Dans cette lignée, Daily Mercato ajoute que le FC Nantes s’intéresse déjà à Tobias Andrada, jeune milieu créatif de Vélez Sarsfield. À seulement 18 ans, le talent argentin séduit par sa qualité technique et sa vision du jeu. Déjà sélectionné sept fois avec les U20 de l’Argentine, il est considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération.

Le FC Nantes dispute Andrada au Bayern Munich !

Sous contrat jusqu’en 2028, Andrada coche toutes les cases recherchées par Luis Castro, qui souhaite dynamiser et injecter plus de créativité dans un effectif nantais en difficulté en Ligue 1. Le prix estimé autour de 700 000 euros rend l’opération accessible, surtout que le joueur accumule les minutes cette saison avec 19 apparitions et un but toutes compétitions confondues.

Le média espagnol Fichajes révèle toutefois que le Bayern Munich suit également la piste Andrada. Un émissaire bavarois aurait supervisé le joueur récemment, preuve que son profil attire déjà au-delà de l’Atlantique. Malgré cette concurrence, le FC Nantes reste bien positionné et pourrait frapper fort dès le mercato hivernal.