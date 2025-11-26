OL : le président de Botafogo tacle Lyon et Textor

Le président de Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, s’est payé l’OL dans la presse brésilienne.

Comme nous vous l’avons relayé ce mardi, Botafogo aurait déposé plainte ce mardi contre Eagle, propriétaire à 90% de la société commerciale du club brésilien, afin d’obtenir le remboursement d’au moins 10% du passif déclaré, soit environ 25 millions d’euros. Rappelons qu’Eagle est également propriétaire de l’Olympique Lyonnais.

Interrogé sur l’avenir de son club et l’éventuelle arrivée de nouveaux investisseurs, le président de Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, a taclé le club lyonnais et la gestion par John Textor, le président d’Eagle.

« L’OL n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo »

« Des investisseurs étrangers sont en désaccord et n’investissent plus à Botafogo. Thairo ne pourra plus accomplir de miracles et nous aurons besoin d’investisseurs pour garantir le respect des engagements pris à leur demande. Mon objectif est qu’ils parviennent à un accord et règlent le problème Botafogo. Car je ne vois chez eux que des efforts pour résoudre les problèmes de Lyon, un club qui n’existe aujourd’hui que grâce aux nombreux services rendus par Botafogo », a-t-il lâché au quotidien brésilien Lance!.