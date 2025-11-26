OM : les mots forts de McCourt après la victoire contre Newcastle

Frank McCourt est venu assister au match de Ligue des Champions entre l’OM et Newcastle (2-1) et a eu une réaction forte après le match.

Pour son cinquième match de phase de ligue de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a signé ce mardi une belle victoire face à Newcastle (2-1). Cn succès permet aux hommes de Roberto De Zerbi de se replacer à la 19e du classement et de croire plus que jamais à une qualification pour les barrages.

McCourt a assisté au match

Présent dans les tribunes du Vélodrome lors de cette rencontre, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a affiché une joie communicative après le match. Capté par La Provence, le milliardaire américain s’est exprimé en zone-mixte devant les journalistes. « Super soirée pour Marseille ! Je suis si heureux ! Allez l’OM ! », a-t-il lâché avant de se diriger vers le vestiaire olympien.

Cette saison, Frank McCourt semble suivre de plus près son club. En comptant ce match face aux Magpies, le Bostonien a déjà assisté à cinq rencontres au Vélodrome depuis le début de la saison. Il avait déjà été présent lors des matchs contre le Paris FC (5-2), le PSG (1-0), l’Ajax Amsterdam (4-0) et Angers (2-2), affichant ainsi un engagement plus visible que lors les saisons précédentes.