FC Barcelone : après Nicki Nicole, Pedri ramène une autre bombe dans le vestiaire ! 
OM – Newcastle (2-1) : les notes des Marseillais

L'OM a battu Newcastle
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, l’OM s’est imposé contre Newcastle à l’Orange Vélodrome après avoir été mené au score d’emblée (2-1). Les notes des Marseillais. 

Geronimo Rulli 7

S’il ne peut pas grand-chose sur l’ouverture du score des Magpies (5e), le gardien argentin se couche bien sur une frappe écrasée (22e). Même constat sur un tir croisé qu’il sort d’une manchette avant la pause. Touché à la tête (43e), il a gardé les idées claires après la mi-temps. 

Benjamin Pavard 6

Propre dans chacune de ses interventions, l’international tricolore a tenu le cap en défense après avoir vu le ballon lui filer entre les jambes sur l’ouverture du score. Un bon contre devant Anthony Gordon juste avant la mi-temps (44e) et une vraie envie de se rattraper après ses bévues à Lisbonne. 

Leonardo Balerdi 7

Solide, le capitaine de l’OM s’est comporté en patron de bout en bout. L’Argentin a annihilé bon nombre d’occasions de Newcastle par sa vista et son placement. Un vrai bon match. 

Emerson Palmieri 5

Absent sur certaines incursions anglaises, l’Italo-Brésilien a été plutôt discret dans son couloir gauche. On l’a vu plus inspiré, notamment sur le plan offensif. 

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Plaque tournante du jeu marseillais, le Danois a perdu deux ballons qui auraient pu coûter cher (28e et 30e). Mais son bilan est solide : il a récupéré des ballons proprement dans plusieurs zones en tentant toujours d’aller de l’avant. 

Arthur Vermeeren 8

Dans la lignée de son match contre l’Ajax, le Belge a été présent en début de match pour couper les transmissions adverses et a souvent proposé des solutions dans le cœur du jeu, même en débordement (32e). Un travail de harcèlement énorme. 

Darryl Bakola 7

Timoré dans l’entame, le Minot a pris confiance au fil du match, notamment avec cette frappe à côté (26e). S’il écope d’un carton jaune pour simulation dans la surface (36e), Bakola distille une passe décisive de toute beauté sur l’égalisation (1-1, 46e). Remplacé par O’Riley (61e) sous l’ovation méritée du Vélodrome. Le Danois a été plus discret.

Timothy Weah 7

Fautif sur l’alignement du premier but de Newcastle, l’international américain n’a pas compté ses efforts pour prendre son couloir droit. C’est d’ailleurs grâce à son énergie et cette persévérance qu’il distille un centre au cordeau parfait pour le 2-1 (50e). 

Mason Greenwood 6

Réaxé, l’Anglais a eu une première inspiration pour Aubameyang (17e) et a tenté de provoquer la défense anglaise balle au pied par ses percussions. Il dépose un caviar sur la tête d’Aubameyang, qui loupe le cadre (37e) et tombe sur un solide Pope (55e). Remplacé par Angel Gomes (87e). 

Igor Paixao 6

Igor Paixao a été le premier à impulser la révolte marseillaise. S’il glisse en bonne situation (32e), le Brésilien a eu le mérite de s’accrocher et de mettre régulièrement la défense des Magpies sur le reculoir. Utile dans le repli défensif, comme souvent. 

Pierre-Emerick Aubameyang 8

Après avoir manqué une première action, le Gabonais a obligé Pope à une horizontale (19e) en demi-volée. Il ne cadre pas sa tête, seul aux six mètres (37e). Victime d’une faute dans la surface qui aurait mérité penalty mais l’arbitre n’a pas bronché (40e). Aubameyang se rattrape d’entrée de seconde période en égalisant au millimètre (1-1, 46e) puis en doublant la mise du bout du pied (2-1, 50e). Remplacé par Robinio Vaz (90e) sous les vivats de la foule.

Bastien AUBERT, au Vélodrome 

Ligue des championsOM
Ligue des championsOM

Pedri (FC Barcelone)
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
