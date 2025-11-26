OM – Newcastle : un scandale éclate après le match !

Le traitement infligé aux supporters des Magpies lors d’OM – Newcastle (2-1) fait polémique.

L’Olympique de Marseille a renversé ce mardi Newcastle (2-1), à l’occasion de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions. Venus en nombre au Vélodrome pour assister à cette rencontre, les supporters des Magpies ont été accueillis dans des conditions difficiles, comme le rapporte le Chronicle Live.

Selon le média anglais, les 2200 fans des Magpies ont dû patienter près de deux heures après le match avant de pouvoir quitter le stade. « Newcastle United fait face à de multiples plaintes après que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour tenter de contrôler la foule après la défaite 2-1 au Vélodrome hier (mardi) soir. Les supporters de Newcastle United savaient qu’il y aurait des retards après le match, mais la police n’était pas pressée de ramener les fans à leurs hôtels hier (mardi) soir. Et un toilette cassée a obligé les supporters à patauger dans les eaux usées pour sortir du stade », explique, par ailleurs, le Chronicle Live.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters de Newcastle crient donc au scandale et dénoncent un traitement inacceptable. Face à cela, le directeur général du club anglais, Jamie Reuben, a, lui, envoyé un message de soutien et de remerciements à ses supporters. « Merci à nos supporters qui ont fait le déplacement pour assister au match. Je sais que ni le résultat ni les conditions logistiques n’étaient idéaux, mais je tiens à vous remercier d’avoir fait le voyage et je vous souhaite un bon retour chez vous. »