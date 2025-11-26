ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz

Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz
William Tertrin
26 novembre 2025

En conférence de presse avant d’affronter Metz ce vendredi, Habib Beye a donné des nouvelles de ses joueurs, dont Fofana et Lepaul.

Alors que le Stade Rennais se prépare à affronter Metz ce vendredi, l’équipe bretonne devrait s’appuyer sur un groupe quasi-identique à celui qui a décroché une troisième victoire consécutive contre Monaco. Le onze de départ pourrait ainsi rester inchangé, confirmant la confiance de l’entraîneur Habib Beye dans ses titulaires récents.

En revanche, Seko Fofana reste indisponible. Comme le rapporte Ouest-France, le milieu ivoirien poursuit sa récupération après un souci musculaire contracté avec la sélection nationale pendant la trêve internationale. Nordan Mukiele est également absent, tous deux étant encore en phase de reprise. Pour Fofana, Habib Beye a expliqué : « On le prépare pour qu’il soit prêt pour le match à Paris (face au PSG samedi 6 décembre) ».

Lepaul est bien apte

L’incertitude plane sur Kader Meïté, qui n’avait déjà pas participé au match contre Monaco à cause d’une gêne aux adducteurs, problème survenu également avec l’équipe de France espoirs. « On se laisse 24 heures pour voir, on a besoin de faire des tests plus poussés, dit le coach. Il est un peu empêché pour l’instant d’accélérer, à voir si on lui laisse quelques jours pour gérer ce problème et revenir sans douleurs. »

Côté positif, Estéban Lepaul fait son retour après une grosse frayeur face à Monaco, lorsqu’il avait été touché au tibia par la semelle de Zakaria. Après une journée de repos mardi, l’attaquant a repris l’entraînement normalement ce mercredi. Habib Beye a commenté : « Il a une grosse contusion au niveau du mollet et du tibia, que l’on a protégés. L’image du choc avait été impressionnante, tant mieux pour lui et pour nous, on est content de l’avoir à 100 % ! »

Rennes aborde donc ce déplacement avec un effectif presque au complet et une dynamique ô combien positive.

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye balance sur l’état psychologique de son groupe

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland

Par William Tertrin
OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?
Ligue des champions...

OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?

Par William Tertrin
Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz
Ligue 1...

Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz

Par William Tertrin
Waldemar et Franck Kita dans les tribunes du stade Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant qui connaît bien la Ligue 1 va débarquer !

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match contre Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle est tombée, Luis Castro a été remis à sa place

Par William Tertrin
Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC
LOSC...

Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC

Par William Tertrin
Les supporters de Newcastle
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un scandale éclate après le match !

Par Fabien Chorlet
Lucas Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien Vert tranche pour l’avenir de Stassin

Par Fabien Chorlet
Hervé Koffi
Ligue 1...

RC Lens : bonne nouvelle confirmée avant Angers !

Par Fabien Chorlet
Frank McCourt
Ligue des champions...

OM : les mots forts de McCourt après la victoire contre Newcastle

Par Fabien Chorlet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, arpentant la pelouse avant un match de L1.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique se prend un stop pour un international français

Par Raphaël Nouet
Paul Pogba
AS Monaco...

Revue de presse : coup dur pour Pogba, un joueur de MU arrive en L1, un Rennais courtisé !

Par Raphaël Nouet
Yvan Neyou
ASSE...

ASSE : un joueur était « limite en dépression » chez les Verts

Par Fabien Chorlet
Ousmane Dembélé
Ligue des champions...

PSG : le groupe de Luis Enrique pour Tottenham avec Dembélé

Par Fabien Chorlet
John Textor
Ligue 1...

OL : le président de Botafogo tacle Lyon et Textor

Par Fabien Chorlet
Darryl Bakola
Ligue des champions...

OM : Riolo s’emballe après Newcastle et met un Marseillais à l’honneur

Par Fabien Chorlet
Xabi Alonso
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça et Flick descendus en flèche, le Real en thérapie à Athènes

Par Fabien Chorlet
Luis Castro
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro sur la sellette, c’est confirmé !

Par Fabien Chorlet
Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour Horneland avant Ecotay Moingt

Par Fabien Chorlet
Ronald Araujo et Hansi Flick
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick recadre un joueur après Chelsea, mais reste positif

Par Fabien Chorlet
Luis Enrique
Ligue des champions...

PSG – Tottenham : une surprise en attaque dans la compo de Luis Enrique !

Par Fabien Chorlet
Roberto De Zerbi
Ligue des champions...

OM – Newcastle : De Zerbi explique son choix Bakola et s’enflamme pour la C1

Par Fabien Chorlet
Jérémie Janot
ASSE...

ASSE : la preuve imparable que Geoffroy-Guichard est la plus belle ambiance de France est tombée

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet