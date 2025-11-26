Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz

En conférence de presse avant d’affronter Metz ce vendredi, Habib Beye a donné des nouvelles de ses joueurs, dont Fofana et Lepaul.

Alors que le Stade Rennais se prépare à affronter Metz ce vendredi, l’équipe bretonne devrait s’appuyer sur un groupe quasi-identique à celui qui a décroché une troisième victoire consécutive contre Monaco. Le onze de départ pourrait ainsi rester inchangé, confirmant la confiance de l’entraîneur Habib Beye dans ses titulaires récents.

En revanche, Seko Fofana reste indisponible. Comme le rapporte Ouest-France, le milieu ivoirien poursuit sa récupération après un souci musculaire contracté avec la sélection nationale pendant la trêve internationale. Nordan Mukiele est également absent, tous deux étant encore en phase de reprise. Pour Fofana, Habib Beye a expliqué : « On le prépare pour qu’il soit prêt pour le match à Paris (face au PSG samedi 6 décembre) ».

Lepaul est bien apte

L’incertitude plane sur Kader Meïté, qui n’avait déjà pas participé au match contre Monaco à cause d’une gêne aux adducteurs, problème survenu également avec l’équipe de France espoirs. « On se laisse 24 heures pour voir, on a besoin de faire des tests plus poussés, dit le coach. Il est un peu empêché pour l’instant d’accélérer, à voir si on lui laisse quelques jours pour gérer ce problème et revenir sans douleurs. »

Côté positif, Estéban Lepaul fait son retour après une grosse frayeur face à Monaco, lorsqu’il avait été touché au tibia par la semelle de Zakaria. Après une journée de repos mardi, l’attaquant a repris l’entraînement normalement ce mercredi. Habib Beye a commenté : « Il a une grosse contusion au niveau du mollet et du tibia, que l’on a protégés. L’image du choc avait été impressionnante, tant mieux pour lui et pour nous, on est content de l’avoir à 100 % ! »

Rennes aborde donc ce déplacement avec un effectif presque au complet et une dynamique ô combien positive.