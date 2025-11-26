ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland

Paul Eymard, qui a marqué son premier but avec les pros et qui devrait prolonger son contrat à l’ASSE, aspire désormais à plus de temps de jeu.

Alors que Paul Eymard est censé prolonger son contrat à l’ASSE depuis plusieurs mois, le jeune milieu de terrain stéphanois a récemment marqué son premier but avec l’équipe première, lors du succès 3-1 contre Quetigny en Coupe de France. Une performance qui semble envoyer un message clair à l’entraîneur Eirik Horneland : il veut gagner sa place et montrer qu’il peut s’imposer dans le groupe professionnel.

Eymard veut connaître la Ligue 2 !

Pour Paul Eymard, son premier but en professionnel est plus qu’un simple moment de joie, c’est une déclaration d’intention. Dans l’Inside Match Week, une vidéo publiée sur la chaîne Youtube du club, il explique : « Ce premier but, ça fait plaisir, j’espère que j’en mettrai d’autres. L’objectif maintenant, c’est de faire mes premiers groupes en Ligue 2. La Coupe de France, c’était une belle expérience. C’était la première fois que j’évoluais dans un stade professionnel comme ça, avec l’équipe fanion. C’était beau, on s’est fait peur au début mais on a gagné donc on était super contents. Ça donne envie de retourner dans le groupe professionnel bien sûr, surtout à Geoffroy-Guichard. C’est mon prochain objectif. »

Avec la rencontre de samedi contre Ecotay-Moingt (R3), Horneland pourrait donner l’opportunité à plusieurs jeunes de se montrer, offrant ainsi à Eymard une nouvelle occasion de prouver qu’il mérite plus qu’une simple prolongation annoncée. Le message est clair : malgré un avenir contractuel encore flou, le jeune milieu veut s’imposer sur le terrain et convaincre son entraîneur qu’il est prêt pour la Ligue 2 et pour Geoffroy-Guichard.