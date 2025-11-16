ASSE : Eymard, N’Guessan et Pedro sont déjà entrés dans la légende du club !

En Coupe de France, trois jeunes joueurs stéphanois ont marqué leur tout premier but sous le maillot vert lors du même match. Un fait rarissime, plus vu depuis… 1933, lors du tout premier match officiel de l’ASSE.

Samedi, à Dijon, l’AS Saint-Étienne n’a pas seulement validé sa qualification en Coupe de France en battant Quetigny (3-1). Les Verts ont réécrit un morceau de leur légende. Paul Eymard, Djylian N’Guessan et Pedro ont inscrit leur tout premier but avec l’ASSE lors de la même rencontre. Un événement exceptionnel, qui renvoie le club… 91 ans en arrière.

Pour retrouver une telle situation, il faut remonter au 2 septembre 1933, jour du tout premier match officiel de l’histoire de l’ASSE. À l’époque, Chalvidan, Szeman et Veyssade faisaient trembler les filets pour lancer les Verts dans leur aventure professionnelle. Depuis, jamais trois joueurs n’avaient ouvert leur compteur personnel le même jour.

Le parallèle est magnifique. Les trois buteurs du week-end ont choisi la Coupe de France pour écrire leur ligne, celle qui rappelle que Saint-Étienne reste un club où l’histoire se construit aussi avec les jeunes et les nouveaux venus. Eymard, précis. N’Guessan, inspiré. Pedro, efficace. Trois signatures, trois promesses, trois symboles d’un groupe qui vit et se renouvelle. Les supporters de l’ASSE n’ont pas manqué d’apprécier ce clin d’œil du destin. Et une chose est sûre : ces trois-là n’oublieront jamais leur soirée dijonnaise.