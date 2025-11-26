Stade Rennais : Beye balance sur l’état psychologique de son groupe

En conférence de presse avant le match entre le FC Metz et le Stade Rennais vendredi, Habib Beye a évoqué l’état psychologique de son groupe, regonflé à bloc.

Il y a cette étrange sensation quand une équipe sent que tout peut basculer en sa faveur, et Rennes est dans ce moment précis. Trois victoires consécutives en Ligue 1 après une grosse période de moins bien, et pourtant, Habib Beye reste mesuré. La confiance est là, mais la prudence aussi.

« Pour moi non, j’étais sûr que par rapport à ce que nous étions capables de faire sur parfois 45, 60 minutes, cette équipe monterait en qualité, et que par le jeu produit, on serait capables de faire mal », explique-t-il en conférence de presse. Des mots qui trahissent la certitude que le potentiel est là, mais que rien n’est jamais acquis.

« La confiance de se dire que si on est solide, on marquera »

Metz, 17ᵉ au classement, n’arrive pas en victime. Deux victoires récentes à la maison contre Lens et Nice prouvent que la défense messine peut surprendre. Rennes sait que chaque minute compte. Beye le résume simplement : « Cette équipe a cette confiance de se dire que si elle est solide, elle marquera, donc c’est très important d’avoir confiance en ce qu’on fait, la dynamique est très bonne mais il n’y a que trois matches, on veut la prolonger et Metz doit en faire partie, mais c’est une bonne équipe et on s’attend à un match difficile. »

Vendredi soir, il ne s’agira pas seulement de football. Il s’agira de mesurer la maturité d’une équipe qui monte en puissance, face à un adversaire qui refuse de plier. Entre élan et méfiance, le match promet d’être un petit théâtre de tension et de confiance retrouvée.