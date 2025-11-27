ASSE : Un concurrent en moins pour la montée en Ligue 1 ?

Montpellier ralentit au pire moment

Candidat déclaré à la montée en Ligue 1, Montpellier traverse une période délicate qui pourrait faire les affaires de l’AS Saint-Étienne. Battu à Reims (2-0), le MHSC n’a pas seulement perdu trois points : il a vu s’alourdir une série de coups durs qui fragilisent son objectif de retour dans l’élite.

Entre infirmerie pleine et mercato menaçant, les Héraultais abordent un passage charnière… au moment où l’ASSE accélère.

Une cascade de blessures qui freine le MHSC

Selon les informations de Bertrand Queneutte, Montpellier doit composer avec plusieurs absences majeures :

Laporte (ischios) : retour espéré en janvier

(ischios) : retour espéré Sishuba (adducteurs) : également indisponible jusqu’en début d’année

(adducteurs) : également indisponible jusqu’en Jullien : en reprise, incertain pour la réception de Pau

: en reprise, incertain pour la réception de Pau Mouanga : retour repoussé

Un tableau noir pour le groupe de Zoumana Camara, déjà limité en profondeur. Ces forfaits simultanés tombent au moment où le club doit enchaîner plusieurs matchs clés pour rester au contact du podium.

Actuellement 6ᵉ, Montpellier compte 5 points de retard sur l’ASSE. Une marge encore rattrapable… mais qui pourrait vite devenir préoccupante si la spirale négative se prolonge.

Effectif sous pression et banc exposé

Avec autant d’indisponibilités, le MHSC va devoir s’appuyer sur une profondeur de banc qui n’a pas encore apporté toutes les garanties nécessaires.

Camara va devoir bricoler, repositionner, faire émerger des jeunes… tout en espérant limiter la casse.

Dans une Ligue 2 serrée et exigeante, ce genre de période peut vite coûté très cher.

Un mercato d’hiver qui inquiète tout autant

Comme si les blessures ne suffisaient pas, Montpellier aborde un mercato hivernal à haut risque.

Le président Laurent Nicollin l’a confirmé : le club ne s’opposera pas à des départs si les offres sont jugées satisfaisantes, même pour ses meilleurs éléments.

Résultat : plusieurs cadres, dont le capitaine Becir Omeragic, pourraient être sollicités.

Difficile pour le staff de construire une dynamique quand l’avenir de joueurs importants reste flou.

Une mauvaise nouvelle pour Montpellier… et une bonne pour l’ASSE ?

Dans la course à la montée, chaque détail compte.

Pendant que l’ASSE enchaîne les points et stabilise son projet, un concurrent direct s’affaiblit.

Montpellier n’est évidemment pas hors-jeu, mais les semaines à venir pourraient clairement redistribuer la hiérarchie.

Si Saint-Étienne cherchait un signal positif dans cette lutte acharnée, il vient peut-être de l’obtenir.

Rien n’est joué, mais le MHSC marche sur un fil

Les Héraultais ont encore les moyens de recoller.

Mais pour rester dans le wagon de tête, il faudra composer avec les absences, gérer un mercato délicat, et afficher une résilience exceptionnelle.

La montée se jouera aussi dans ces moments de turbulence.

Et pour l’instant, Montpellier semble y entrer à pleine vitesse.