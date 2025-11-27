Kalimuendo ou Wahi : qui pour relancer l’attaque de Nice cet hiver ?

À Nice, le débat enfle déjà autour du futur numéro 9. Terem Moffi, pourtant recruté comme la pierre angulaire du projet offensif, peine encore à convaincre une grande partie des supporters. Résultat : le Gym scrute le marché et les fans s’enflamment autour de deux pistes crédibles… et familières de la Ligue 1 : Arnaud Kalimuendo et Elye Wahi.

Deux profils, deux trajectoires, mais un point commun : leur passage par la Ligue 1 a laissé le souvenir de joueurs capables de faire basculer un match.

Aujourd’hui, tous deux cherchent à se relancer.

Arnaud Kalimuendo, la valeur sûre de Ligue 1 ?

Révélé au RC Lens puis décisif au Stade Rennais, Kalimuendo a déjà prouvé sa capacité à performer en Ligue 1. Son passage en Angleterre, plus compliqué, n’efface pas son potentiel : un attaquant mobile, intelligent dans les appels et capable de s’adapter à plusieurs systèmes.

Pour Nice, qui manque cruellement d’un joueur capable d’apporter du liant dans le jeu offensif, le profil du Français fait sens.

Court terme, moyen terme : Kalimuendo représente une option fiable, lisible et immédiatement opérationnelle.

Elye Wahi, le talent en quête de rachat

Difficile d’oublier son explosion à Montpellier : vitesse, puissance, spontanéité, sens du but. Mais depuis, la trajectoire d’Elye Wahi ressemble davantage à une suite de frustrations. Lens, Marseille, maintenant Francfort… aucune de ses expériences post-MHSC n’a vraiment décollé.

Rebondir à Nice ? Pourquoi pas. Mais l’incertitude est grande.

Wahi incarne le pari : un potentiel énorme, mais une garantie limitée.

Alors, Kalimuendo ou Wahi ?

Les supporters niçois rêvent de voir leur attaque franchir un cap. Entre la valeur sûre en quête de stabilité et le crack en quête de renaissance, les deux profils intriguent.

Mais si l’on se place du point de vue du Gym, à la recherche de certitudes plus que d’hypothétiques renaissances, Arnaud Kalimuendo apparaît clairement comme la meilleure cible : plus régulier, plus adaptable, et déjà performant en Ligue 1.

L’histoire dira si Nice se tournera vers la prudence… ou vers le pari. En attendant, la rumeur ne fait que commencer.