OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome

La soirée de fête européenne au Stade Vélodrome a rapidement tourné à la polémique. Si l’OM s’est imposé 2-1 face à Newcastle en Ligue des Champions, c’est l’après-match qui occupe désormais toute l’attention. Quelques heures après la rencontre, marquée par des réjouissances côté marseillais, le club anglais s’est distingué par un communiqué fort, dénonçant le traitement réservé à ses supporters dans l’enceinte phocéenne.

Newcastle dénonce un traitement choquant de ses supporters à Marseille

Alors que les joueurs de l’OM savouraient un succès précieux en Ligue des Champions, une ambiance bien différente régnait dans le secteur des supporters anglais. De nombreux fans de Newcastle United témoignent avoir été retenus plus d’une heure dans les travées du Vélodrome, encadrés par un dispositif policier strict.

Selon les témoignages rassemblés par le club, la situation a soudain dégénéré : gaz lacrymogènes, matraques, boucliers, tout a été employé pour contenir la foule anglaise qui dit s’être retrouvée “traitée comme des animaux en cage”. L’émotion est vive dans les rangs des Magpies, d’autant plus que le déplacement, très attendu, s’est conclu dans la confusion et la peur.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux s’animent, multipliant vidéos et récits, révélant une gestion sécuritaire qui fait tâche pour les autorités françaises, déjà régulièrement pointées du doigt sur la scène européenne pour leurs rapports tendus avec les supporters voyageurs.

Le communiqué officiel du club et appel à témoins

Face à la vague de protestations de ses supporters, Newcastle n’a pas tardé à réagir, publiant un communiqué ferme et sans détour. Le club y décrit en détail le dispositif mis en place : sortie par groupes de 500, escorte policière vers la station de métro, et attente patiente de la majorité des fans.

Mais c’est surtout l’emploi soudain de la force qui suscite l’indignation à Newcastle : “La police a commencé à utiliser une force inutile et disproportionnée pour empêcher le reste des fans de Newcastle d’avancer. Elle a utilisé pour cela du gaz poivré, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement […] La sécurité et le bien-être des supporters doivent toujours être une priorité absolue, et nous condamnons fermement le traitement réservé à nos supporters.”

Dans la foulée, le club lance un appel à ses fans ayant fait le déplacement jusqu’à Marseille. Le but : collecter un maximum de témoignages pour constituer un dossier solide. Newcastle collabore activement avec l’unité de police britannique du football, mais souhaite mobiliser l’ensemble de sa communauté. Les récits recueillis seront transmis à l’UEFA, à la Football Supporters Europe et aux autorités concernées pour porter l’incident sur la scène continentale.

Retenue prolongée des supporters après le match

Usage de gaz et de matraques lors de la sortie

Sensation de panique et de bousculade dans le secteur visiteurs

Détermination du club à récolter chaque témoignage

Vers une enquête demandée par Newcastle à l’UEFA et aux autorités

La réaction ne s’arrête pas à une simple dénonciation publique. Newcastle réclame l’ouverture d’une enquête officielle. L’UEFA, l’OM et les autorités françaises sont clairement interpellés dans la communication du club anglais, déterminé à ce que de telles dérives ne restent pas sans conséquences.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où la gestion des supporters étrangers dans les stades français suscite de plus en plus l’inquiétude. Après la finale de la Ligue des Champions à Paris l’an passé ou d’autres épisodes houleux, la crédibilité des dispositifs français est à nouveau questionnée.

Le choc des incidents du Vélodrome s’ajoute à une série de polémiques récentes autour de la gestion des foules lors des grands rendez-vous en France, rappelant d’ailleurs que le football hexagonal, même haut niveau, reste sous l’œil critique de l’Europe.