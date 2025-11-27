OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome
Louis Chrestian
27 novembre 2025

La soirée de fête européenne au Stade Vélodrome a rapidement tourné à la polémique. Si l’OM s’est imposé 2-1 face à Newcastle en Ligue des Champions, c’est l’après-match qui occupe désormais toute l’attention. Quelques heures après la rencontre, marquée par des réjouissances côté marseillais, le club anglais s’est distingué par un communiqué fort, dénonçant le traitement réservé à ses supporters dans l’enceinte phocéenne.

Newcastle dénonce un traitement choquant de ses supporters à Marseille

Alors que les joueurs de l’OM savouraient un succès précieux en Ligue des Champions, une ambiance bien différente régnait dans le secteur des supporters anglais. De nombreux fans de Newcastle United témoignent avoir été retenus plus d’une heure dans les travées du Vélodrome, encadrés par un dispositif policier strict.

Selon les témoignages rassemblés par le club, la situation a soudain dégénéré : gaz lacrymogènes, matraques, boucliers, tout a été employé pour contenir la foule anglaise qui dit s’être retrouvée “traitée comme des animaux en cage”. L’émotion est vive dans les rangs des Magpies, d’autant plus que le déplacement, très attendu, s’est conclu dans la confusion et la peur.

Pendant ce temps, les réseaux sociaux s’animent, multipliant vidéos et récits, révélant une gestion sécuritaire qui fait tâche pour les autorités françaises, déjà régulièrement pointées du doigt sur la scène européenne pour leurs rapports tendus avec les supporters voyageurs.

Le communiqué officiel du club et appel à témoins

Face à la vague de protestations de ses supporters, Newcastle n’a pas tardé à réagir, publiant un communiqué ferme et sans détour. Le club y décrit en détail le dispositif mis en place : sortie par groupes de 500, escorte policière vers la station de métro, et attente patiente de la majorité des fans.

Mais c’est surtout l’emploi soudain de la force qui suscite l’indignation à Newcastle : “La police a commencé à utiliser une force inutile et disproportionnée pour empêcher le reste des fans de Newcastle d’avancer. Elle a utilisé pour cela du gaz poivré, des matraques et des boucliers, et de nombreux supporters ont été agressés sans discernement […] La sécurité et le bien-être des supporters doivent toujours être une priorité absolue, et nous condamnons fermement le traitement réservé à nos supporters.”

Dans la foulée, le club lance un appel à ses fans ayant fait le déplacement jusqu’à Marseille. Le but : collecter un maximum de témoignages pour constituer un dossier solide. Newcastle collabore activement avec l’unité de police britannique du football, mais souhaite mobiliser l’ensemble de sa communauté. Les récits recueillis seront transmis à l’UEFA, à la Football Supporters Europe et aux autorités concernées pour porter l’incident sur la scène continentale.

  • Retenue prolongée des supporters après le match
  • Usage de gaz et de matraques lors de la sortie
  • Sensation de panique et de bousculade dans le secteur visiteurs
  • Détermination du club à récolter chaque témoignage

Vers une enquête demandée par Newcastle à l’UEFA et aux autorités

La réaction ne s’arrête pas à une simple dénonciation publique. Newcastle réclame l’ouverture d’une enquête officielle. L’UEFA, l’OM et les autorités françaises sont clairement interpellés dans la communication du club anglais, déterminé à ce que de telles dérives ne restent pas sans conséquences.

Cette démarche s’inscrit dans un contexte où la gestion des supporters étrangers dans les stades français suscite de plus en plus l’inquiétude. Après la finale de la Ligue des Champions à Paris l’an passé ou d’autres épisodes houleux, la crédibilité des dispositifs français est à nouveau questionnée.

Le choc des incidents du Vélodrome s’ajoute à une série de polémiques récentes autour de la gestion des foules lors des grands rendez-vous en France, rappelant d’ailleurs que le football hexagonal, même haut niveau, reste sous l’œil critique de l’Europe.

Ligue des championsOM
#A la une

Les plus lus

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome
Ligue des champions...

OM – Newcastle : la réaction cinglante du club anglais après les incidents au Vélodrome

Par Louis Chrestian
ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !
ASSE...

ASSE : Hécatombe de forfaits avant le choc face à Écotay-Moingt !

Par Louis Chrestian
Barça : Les joueurs envoient un message fort à Hansi Flick !
FC Barcelone...

Barça : Les joueurs envoient un message fort à Hansi Flick !

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Une première recrue est déjà arrivée !
Mercato...

PSG Mercato : Une première recrue est déjà arrivée !

Par Louis Chrestian
Kalimuendo ou Wahi : qui pour relancer l’attaque de Nice cet hiver ?
Ligue 1...

Kalimuendo ou Wahi : qui pour relancer l’attaque de Nice cet hiver ?

Par Louis Chrestian
OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes
Ligue des champions...

OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes

Par Louis Chrestian
PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !
PSG...

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !

Par Louis Chrestian
Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !
FC Nantes...

Le Stade Rennais et Nantes prêt à se battre pour un futur crack sur le mercato !

Par Louis Chrestian
ASSE : Un concurrent en moins pour la montée en Ligue 1 ?
ASSE...

ASSE : Un concurrent en moins pour la montée en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
PSG : Walid Acherchour détruit la prestation de Lucas Chevalier face à Tottenham
Ligue des champions...

PSG : Walid Acherchour détruit la prestation de Lucas Chevalier face à Tottenham

Par Louis Chrestian
OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !
OM...

OM : Feu vert pour prolonger Bakola, l’avenir s’écrit dès ce dimanche !

Par Louis Chrestian
PSG Mercato : Paris a un plan bien ficelé pour détourner Marcus Rashford du FC Barcelone !
FC Barcelone...

PSG Mercato : Paris a un plan bien ficelé pour détourner Marcus Rashford du FC Barcelone !

Par Laurent Hess
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita doivent-ils se séparer de Luis Castro avant l’OL ? 

Par Bastien Aubert
L'expérimenté Hervé Koffi a été précieux pour Lens B.
Mercato...

RC Lens Mercato : l’avenir de Koffi réglé… à moins d’un gros rebondissement ?

Par William Tertrin
ASSE : un ancien de l’OL se sert des Verts pour taper sur les supporters lyonnais
ASSE...

ASSE : un ancien de l’OL se sert des Verts pour taper sur les supporters lyonnais

Par William Tertrin
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Nicki Nicole se jette sur le joueur qui a humilié Lamine Yamal

Par William Tertrin
Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)
Ligue des champions...

Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)

Par William Tertrin
La joie de Vitinha
Ligue des champions...

PSG – Tottenham : Paris domine les Spurs après un match fou, les notes des Parisiens

Par Fabien Chorlet
RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison
Ligue 1...

RC Lens : un ancien Sang et Or condamné à trois ans de prison

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
Ligue 1...

OM : deux titulaires de De Zerbi mis sous pression par un minot ?

Par William Tertrin
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : humilié par le PSG, un cador proche d’un retour au Barça en janvier ?

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue Europa...

OL : Fonseca lâche deux grosses infos sur sa compo face au Maccabi Tel-Aviv

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet