PSG Mercato : un cador italien veut rapatrier Marco Verratti !

En fin de contrat en juin prochain avec Al-Duhail SC, Marco Verratti compte bien quitter le Qatar. Il est dans le viseur d’un géant italien…

Vendu à l’été 2023 au Qatar pour un montant de 45 M€, évidemment surévalué pour permettre au PSG de pouvoir recruter, Marco Verratti a changé de club cet été, passant d’Al-Arabi à Al-Duhail. Mais il ne s’est engagé qu’un an avec sa nouvelle équipe. Il sera donc libre en juin prochain et même si l’une de ses priorités est de découvrir la Serie A (il n’a connu que la Serie B avec Pescara avant d’être transféré au PSG), une destination prestigieuse s’offre à lui.

Un match Boca-Juve pour l’ancien milieu du PSG

Selon El Grafico, Boca Juniors souhaiterait en effet le recruter. Il serait la priorité du président, la légende Juan Roman Riquelme, qui écoute beaucoup la star de son équipe, Leandro Paredes. Celui-ci a évolué aux côtés de Verratti à Paris et sait à quel point il ferait impression dans le championnat argentin. Paredes essaye d’ailleurs de convaincre un autre ancien coéquipier, Paulo Dybala, de le rejoindre chez les Xeneizes.

A 33 ans, Marco Verratti va-t-il accepter de migrer à l’autre bout de la planète pour découvrir l’un des clubs les plus célèbres de la planète et l’ambiance incomparable de la Bombonera ? Ou décidera-t-il de rentrer au bercail ? Verratti devrait en avoir la possibilité, et la porte de retour est plutôt prestigieuse elle aussi. Selon Sportmediaset, la Juventus Turin pense également à l’ancien du PSG, qui n’amais joué en Serie A puisque le PSG l’avait recruté à Pescara, en Serie B, en 2012.