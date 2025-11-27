Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !
Ligue Europa : Nice s'offre un record de nullité, le LOSC cartonne

Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne
Laurent Hess
27 novembre 2025

Destins contraires en Ligue Europa pour l’OGC Nice et le LOSC…

L’OGC Nice pouvait égaler la pire série d’un club français en Coupe d’Europe en cas de 17e match consécutif sans victoire ce jeudi soir à Porto. Et le cauchemar s’est poursuivi pour les Aiglons qui ont encaissé un but après 18 secondes de jeu. Après une perte de balle de Terem Moffi, Gabri Veiga a trouvé le chemin des filets sur une frappe déviée par Dante. L’OGC Nice s’est finalement incliné logiquement (0-3), avec un 3e but portugais inscrit sur un penalty consécutif à une faute de Dante, symbole d’un Gym dépassé ce soir . La 5e défaite en autant de matchs pour les hommes de Franck Haise, battus précédemment par la Roma (2-1), Fenerbahçe (2-1), le Celta Vigo (2-1) et Fribourg (3-1).

Le LOSC facile vainqueur du Dinamo Zagreb

De son côté, le LOSC a disposé du Dinamo Zagreb (4-0) grâce à des buts de Correia, Mukau, Igamane, parfaitement servi par un excellent Haraldsson, et André. Un succès qui permet aux Dogues de remonter à la 10e place du classement en attendant les résultats des rencontres de la fin de soirée. Le LOSC totalise 9 points. C’est 9 de plus que le Gym, vraiment pathétique sur la scène européenne…

