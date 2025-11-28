OM : Balerdi affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions et en Ligue 1 !

Leonardo Balerdi ne se cache plus. Porté par la victoire face à Newcastle, le défenseur argentin de l’OM a livré un message fort, rempli d’ambition, de détermination… et d’amour du Vélodrome. Dans un moment où Marseille tente de retrouver de la stabilité, ses mots résonnent comme un symbole d’un groupe qui se reconstruit autour d’une identité claire : celle voulue par Roberto De Zerbi.

“Battre Newcastle, c’était très important”

Pour Balerdi, la victoire face aux Magpies n’était pas qu’un simple match de poule :

« Gagner Newcastle, c’était très important. Le prochain match sera aussi important, si on le gagne, on aura 9 points. On veut aller le plus loin possible en LDC. J’aimerais battre la Saint-Gilloise. »

L’OM veut se qualifier, mais surtout marquer les esprits. L’Argentin le dit sans détour : le club vise loin dans cette Ligue des Champions.

À droite, à gauche… peu importe : “Je m’adapte”

Interrogé sur son positionnement, Balerdi coupe court au débat :

« Dans une défense à 4, jouer à droite ou à gauche m’importe peu. »

Une flexibilité rare, très appréciée par De Zerbi, qui a déjà loué son engagement et sa capacité à progresser.

Le “chi siamo”, pilier de l’identité marseillaise

Sous De Zerbi, l’OM a renforcé sa culture collective. Et Balerdi insiste sur un rituel devenu central :

« On fait toujours le chi siamo. On le fait de plus en plus fort, c’est important, c’est une identité. »

Une marque de fabrique qui soude un groupe longtemps critiqué pour son irrégularité.

“Le Vélodrome pousse pour que tu gagnes”

Difficile de parler de l’OM sans évoquer son stade mythique :

« Le Vélodrome pousse pour que tu gagnes. Quand on joue à la maison, c’est différent. Ça donne envie de tout gagner pour les supporters. On se sent plus forts. »

Le défenseur souligne l’impact colossal du public marseillais, véritable moteur émotionnel et sportif.

De Zerbi, fédérateur total : “Il est avec nous”

Le coach italien a rapidement imposé son style, mais aussi une relation forte avec son vestiaire.

« De Zerbi dit souvent qu’il est avec nous. »

Une phrase simple, mais lourde de sens : le technicien marche au même rythme que son groupe.

Le titre ? Balerdi n’exclut rien

Et comme si la Ligue des Champions ne suffisait pas, Balerdi se projette aussi en Ligue 1 :

« Le titre ? On doit toujours y croire ! Il faut rester en haut du classement jusqu’à la fin. Cette saison, l’écart est plus serré. Mais on doit d’abord se concentrer sur nous et sur Toulouse demain. »

Un discours ambitieux, à l’image d’un OM qui veut se battre sur tous les tableaux.