OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !

OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !
Louis Chrestian
28 novembre 2025

À la veille du match face à Toulouse, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse d’une rare transparence. Entre satisfaction mesurée, lucidité tactique et confidences étonnantes, l’entraîneur marseillais a une nouvelle fois montré le niveau d’exigence qu’il veut imposer à l’OM. Et si la victoire face à Newcastle a mis le feu au Vélodrome, l’Italien refuse catégoriquement toute euphorie.

“Insatisfait contre Nice, insatisfait contre Newcastle”

Malgré l’euphorie de la Ligue des Champions, De Zerbi n’a pas aimé ce qu’il a vu :
« Contre Nice, j’étais insatisfait. Newcastle aussi. Le football maintenant se base sur la pression de l’adversaire. On sait ce qu’il faut faire de notre côté. »

Le message est clair : même dans la victoire, l’OM n’est pas encore au niveau que réclame son technicien.

La magie du Vélodrome : l’atout numéro 12

Pour De Zerbi, la différence entre Newcastle et Nice se résume en un mot : le Vélodrome.
« À domicile, on joue avec des joueurs en plus. Il y a une certaine magie. »

Un hommage à un public qui transcende son équipe et qui, selon lui, peut changer le destin de la saison.

Un match piège à venir

Lucide, l’Italien refuse tout relâchement après l’emballement de mardi :
« À Marseille, il faut toujours garder les yeux ouverts. Après l’enthousiasme de mardi, c’est un match piège. Il ne faut pas passer de la joie à la dépression. »

Les détails, encore les détails

Face à des équipes regroupées, l’OM doit apprendre à faire la différence :
« Malgré leur bloc bas, on s’est généré des occasions. Le résultat s’obtient plus facilement si on joue bien. Ce sont les détails qui comptent. »

Aguerd revient, la hiérarchie se clarifie

Bonne nouvelle pour les supporters :
« Aguerd devrait revenir dans le groupe. »

Le coach en profite pour rappeler qu’il a une idée très précise du leadership dans son vestiaire :
« J’ai un XI de départ précis en tête. J’ai 7-8 joueurs qui sont indiscutables. »

Bakola, le choix du courage

L’un des moments les plus marquants reste la titularisation surprise du jeune Bakola :
« Je n’ai pas dormi pendant 2 nuits avant Newcastle. Quand on m’a annoncé qu’Aguerd n’allait pas jouer, ça m’a perturbé. J’ai choisi l’option la plus simple : Bakola méritait de jouer. Qu’il ait 17 ou 42 ans, il ne faut pas avoir peur ! »

Un pari audacieux, validé par la performance du jeune prodige.
« Bakola a un impact physique incroyable. Il a joué en 10, mais je pourrais aussi le faire jouer plus bas. »

Vermeeren, le milieu parfait pour De Zerbi

Le coach n’a pas caché son admiration pour le jeune Belge :
« Vermeeren ? C’est mon milieu de terrain idéal. Il fait partie de la rotation. »

Une déclaration forte qui confirme la place grandissante du joueur.

Kondogbia ménagé, Aubameyang indiscutable

Gestion humaine encore :
« Kondogbia a besoin de continuité. Je lui ai donné une demi-journée de repos. »

Et pour Aubameyang :
« Ce n’est pas lui qui me demande de jouer. C’est mon choix. Il s’alimente de buts et physiquement je ne vois aucun souci. »

Le Gabonais est bien parti pour enchaîner.

La CAN et l’Union Saint-Gilloise : le flou total

De Zerbi a conclu par une note d’incertitude :
« La CAN ? Je n’en sais pas plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi l’Union Saint-Gilloise est à risque… »

Un dossier encore flou qui pourrait impacter plusieurs équipes européennes dans les semaines à venir.

Un OM ambitieux, exigeant et enfin cohérent

Entre exigence permanente, gestion intelligente et vision claire, De Zerbi continue de transformer l’OM.
Le match contre Toulouse s’annonce déjà comme un révélateur :
à Marseille, la magie existe… mais le coach exige surtout de la maîtrise.

OM
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !
OM...

OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !

Par Louis Chrestian
OM : Balerdi affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions et en Ligue 1 !
OM...

OM : Balerdi affiche ses ambitions XXL en Ligue des Champions et en Ligue 1 !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux joueurs sur la sellette, Habib Beye tranche dans le vif !
Stade Rennais...

Stade Rennais : Deux joueurs sur la sellette, Habib Beye tranche dans le vif !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : Sage annonce un terrible coup dur pour Gradit

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Approche allemande pour Stassin, Sainté refroidit Stuttgart !
ASSE...

ASSE Mercato : Approche allemande pour Stassin, Sainté refroidit Stuttgart !

Par Louis Chrestian
Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !
FC Barcelone...

Barça – Mercato : Araujo menacé, le club étudie 5 renforts défensifs !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : Une vente à 40 M€ en préparation pour frapper fort cet été ?

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !
Mercato...

PSG – Mercato : Liverpool rêve de s’offrir le cerveau du PSG !

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?
Ligue 1...

Revue de presse : Haise ou Maurice, quel fusible pour INEOS à l’OGC Nice ?

Par Laurent Hess
OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?
Mercato...

OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?

Par Louis Chrestian
Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !
Liga...

Real Madrid Mercato : un crack dans le viseur pour remplacer Vinicius !

Par Laurent Hess
OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !
OM...

OM : encore du Balerdi bashing avant et après Newcastle !

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !
Liga...

Real Madrid Mercato : Endrick à l’OL, ça pourrait capoter !

Par Laurent Hess
ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?
ASSE...

ASSE : quelle équipe contre Ecotay-Moingt ?

Par Laurent Hess
OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !
Ligue 1...

OGC Nice : Franck Haise sort sa carte anti licenciement, Ratcliffe s’étrangle !

Par Laurent Hess
Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !
Liga...

Real Madrid : Eder Militao et un joueur de Flamengo échangent leurs femmes !

Par Laurent Hess
ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour
ASSE...

ASSE : Wesley Fofana trop fort pour le Barça, Chelsea au top depuis son retour

Par Laurent Hess
Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !
Ligue Europa...

Ligue Europa : l’OL cartonne le Maccabi Tel-Aviv, Tolisso au top !

Par Laurent Hess
OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !
Ligue 1...

OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !

Par Laurent Hess
PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier
LOSC...

PSG : Marquinhos voit plus grand pour Lucas Chevalier

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !
FC Metz...

Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !

Par Laurent Hess
OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !
Ligue 1...

OM : la qualité numéro 1 de Rulli à Marseille, défaut numéro 1 de Chevalier au PSG !

Par Laurent Hess
Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne
Ligue Europa...

Ligue Europa : Nice s’offre un record de nullité, le LOSC cartonne

Par Laurent Hess
PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !
FC Barcelone...

PSG, OM, Real, Arsenal, Bayern, Barça : l’IA dévoile le futur gagnant de la Ligue des Champions !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet