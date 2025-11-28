OM : De Zerbi tranche et dévoile ses vérités sur l’état du groupe !

À la veille du match face à Toulouse, Roberto De Zerbi a livré une conférence de presse d’une rare transparence. Entre satisfaction mesurée, lucidité tactique et confidences étonnantes, l’entraîneur marseillais a une nouvelle fois montré le niveau d’exigence qu’il veut imposer à l’OM. Et si la victoire face à Newcastle a mis le feu au Vélodrome, l’Italien refuse catégoriquement toute euphorie.

“Insatisfait contre Nice, insatisfait contre Newcastle”

Malgré l’euphorie de la Ligue des Champions, De Zerbi n’a pas aimé ce qu’il a vu :

« Contre Nice, j’étais insatisfait. Newcastle aussi. Le football maintenant se base sur la pression de l’adversaire. On sait ce qu’il faut faire de notre côté. »

Le message est clair : même dans la victoire, l’OM n’est pas encore au niveau que réclame son technicien.

La magie du Vélodrome : l’atout numéro 12

Pour De Zerbi, la différence entre Newcastle et Nice se résume en un mot : le Vélodrome.

« À domicile, on joue avec des joueurs en plus. Il y a une certaine magie. »

Un hommage à un public qui transcende son équipe et qui, selon lui, peut changer le destin de la saison.

Un match piège à venir

Lucide, l’Italien refuse tout relâchement après l’emballement de mardi :

« À Marseille, il faut toujours garder les yeux ouverts. Après l’enthousiasme de mardi, c’est un match piège. Il ne faut pas passer de la joie à la dépression. »

Les détails, encore les détails

Face à des équipes regroupées, l’OM doit apprendre à faire la différence :

« Malgré leur bloc bas, on s’est généré des occasions. Le résultat s’obtient plus facilement si on joue bien. Ce sont les détails qui comptent. »

Aguerd revient, la hiérarchie se clarifie

Bonne nouvelle pour les supporters :

« Aguerd devrait revenir dans le groupe. »

Le coach en profite pour rappeler qu’il a une idée très précise du leadership dans son vestiaire :

« J’ai un XI de départ précis en tête. J’ai 7-8 joueurs qui sont indiscutables. »

Bakola, le choix du courage

L’un des moments les plus marquants reste la titularisation surprise du jeune Bakola :

« Je n’ai pas dormi pendant 2 nuits avant Newcastle. Quand on m’a annoncé qu’Aguerd n’allait pas jouer, ça m’a perturbé. J’ai choisi l’option la plus simple : Bakola méritait de jouer. Qu’il ait 17 ou 42 ans, il ne faut pas avoir peur ! »

Un pari audacieux, validé par la performance du jeune prodige.

« Bakola a un impact physique incroyable. Il a joué en 10, mais je pourrais aussi le faire jouer plus bas. »

Vermeeren, le milieu parfait pour De Zerbi

Le coach n’a pas caché son admiration pour le jeune Belge :

« Vermeeren ? C’est mon milieu de terrain idéal. Il fait partie de la rotation. »

Une déclaration forte qui confirme la place grandissante du joueur.

Kondogbia ménagé, Aubameyang indiscutable

Gestion humaine encore :

« Kondogbia a besoin de continuité. Je lui ai donné une demi-journée de repos. »

Et pour Aubameyang :

« Ce n’est pas lui qui me demande de jouer. C’est mon choix. Il s’alimente de buts et physiquement je ne vois aucun souci. »

Le Gabonais est bien parti pour enchaîner.

La CAN et l’Union Saint-Gilloise : le flou total

De Zerbi a conclu par une note d’incertitude :

« La CAN ? Je n’en sais pas plus que les autres. Je ne sais pas pourquoi l’Union Saint-Gilloise est à risque… »

Un dossier encore flou qui pourrait impacter plusieurs équipes européennes dans les semaines à venir.

Un OM ambitieux, exigeant et enfin cohérent

Entre exigence permanente, gestion intelligente et vision claire, De Zerbi continue de transformer l’OM.

Le match contre Toulouse s’annonce déjà comme un révélateur :

à Marseille, la magie existe… mais le coach exige surtout de la maîtrise.