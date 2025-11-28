OM : c’est signé pour ce crack, l’AS Monaco peut l’oublier !
ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye

ASSE : la blessure de Stassin cache un autre coup dur, menace sur Boakye
Laurent Hess
28 novembre 2025

Le Belge n’est pas le seul attaquant qui devrait manquer à l’appel ces prochaines semaines à l’ASSE…

Eirik Horneland a annoncé plusieurs mauvaises nouvellkes hier lors de son point presse avant la réception d’Ecotay Moingt samedi en Coupe de France. De nombreux joueurs sont blessés et parmi eux, Lucas Stassin, touché à un mollet, devrait être absent jusqu’en janvier.

Année terminée pour N’Guessan

Si Joshua Duffus devrait revenir à l’entrainement collectif dès mardi prochain, ce n’est pas le cas de Djylian N’Guessan. Comme Stassin, le jeune avant-centre, buteur et passeur décisif contre Quetigny en coupe de France, souffre d’un mollet et ne devrait pas faire son retour avant 2026. En attendant le retour de Duffus, c’est Augustine Boakye qui devrait à nouveau jouer en pointe demain. Mais le Ghanéen devra faire attention : en cas de nouveau carton, il serait suspendu pour la réception de Bastia, le week-end suivant.

ASSE
#A la une#BLESSÉS

