OL : Fabio Grosso revit à Sassuolo !

L’ancien flop de l’OL s’est bien relevé en Serie A italienne du côté de Sassuolo…

Fraîchement remonté en Serie A, Sassuolo incarne la plus belle surprise du début de saison. Après 12 journées, les Neroverdi occupent une inattendue neuvième place avec 17 points – un parcours remarquable dans lequel l’impact de l’entraîneur Fabio Grosso est déterminant. Il y a deux saisons à peine, le club émilien connaissait la douleur d’une relégation. Mais loin de tomber dans le piège de la panique, la direction a choisi de croire en son socle, en conservant ses cadres et en intégrant progressivement de nouveaux talents. Aujourd’hui, cette stratégie porte ses fruits : Sassuolo s’est hissé à la 9e place du classement après 12 matchs, pointant à seulement trois unités de la Juventus.

Fabio Grosso, chef d’orchestre du renouveau de Sassuolo

Derrière cette transformation, un homme impose sa vision : Fabio Grosso. L’ancien champion du monde 2006, aguerri par un parcours d’entraîneur marqué par ses déboires à l’OL, a trouvé à Sassuolo le contexte idéal pour exprimer son exigence tactique et humaine. Pour lui, chaque détail compte : « Nous devons savoir faire monter la pression, peu importe l’adversaire, le public ou le classement, car ce championnat prouve que chaque match compte, et plus on se donne à fond, plus on a de chances d’obtenir un résultat » confiait-il après un nul arraché contre Pise.

Son influence est immédiate : l’équipe séduit par un jeu audacieux, associant solidité défensive et variété offensive. Le chiffre de 10 buteurs différents illustre à merveille la confiance accordée à l’ensemble du groupe. Grosso valorise aussi bien les vétérans que les plus jeunes, créant une belle alchimie. Avec Fabio Grosso à la baguette, le club s’affiche comme une référence de gestion, d’audace et de fidélité. Plus qu’un simple promu, les Neroverdi s’imposent comme l’un des projets les plus inspirants de Serie A.