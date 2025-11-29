OM – Toulouse : Aguerd bien là, un absent de taille dans le groupe marseillais !

À quelques heures d’un choc capital en Ligue 1, l’OM dévoile un groupe marqué par le grand retour de Nayef Aguerd, de nouveau opérationnel, et par l’absence surprenante de Darryl Bakola après sa prestation remarquée en Ligue des champions.

S’ajoutent également les non-convocations de Neal Maupay et Pol Lirola. L’OM doit s’imposer ce soir à l’Orange Vélodrome (21h05) pour poursuivre sa remontée et peser sur le calendrier du PSG, attendu en soirée contre l’AS Monaco (17h).