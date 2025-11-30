FC Nantes : un jeune titulaire écarté pour mauvais comportement en interne ?

Absent du groupe du FC Nantes pour le périlleux déplacement à Lyon (20h45), Dehmaine Tabibou (20 ans) interpelle les supporters des Canaris.

Qu’arrive-t-il donc à Dehmaine Tabibou ? Après avoir disputé 13 matches depuis le début de la saison, le milieu de terrain du FC Nantes ne figure pas dans le groupe concocté par luis Castro pour affronter l’OL ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45).

Où est passé Tabibou ?

Si, numériquement, le retour de Johann Lepenant peut expliquer son absence dans le onze du FC Nantes, sa non présence dans le squat des Canaris laisse songeur certains supporters du club. « J’avais pas percuté que Tabibou était pas là. Il devait sortir du 11 après sa prestation foirée de Lorient, mais écarté carrément ? Il est blessé ? », s’interroge Emmanuel Merceron sur X. Il n’est pas le seul Nantais à faire la remarque tant le joueur de 20 ans ne mérite pas un tel sort s’il est à 100% de ses moyens.

« Sil est pas blessé… »

Lancé sur ses mauvaises prestations des dernières semaines, l’insider du FC Nantes ne comprend pas : « Et donc passe du 11 8 matchs de suite à écarté ? » Même chose sur l’hypothèse que Tabibou ait pu faire quelque chose de répréhensible à La Jonelière : « Sil est pas blessé, très probablement », a-t-il répondu à Ablinho, autre twittos influent au FC Nantes avec cette phrase : « C’est vrai que c’est bizarre, après il a peut-être pas eu l’attitude adéquate à l’entrainement. » Luis Castro en dévoilera peut-être plus autour du match.