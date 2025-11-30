La prestation de Geronimo Rulli et d’un de ses coéquipiers à l’OM passe mal après le triste match nul des Marseillais contre le Toulouse, ce samedi à l’Orange Vélodrome (2-2).

L’OM a encore raté la marche. Alors qu’ils avaient l’occasion de ravir la tête de la Ligue 1 au PSG, les Marseillais ont été rejoints par le Toulouse FC hier à domicile dans le temps additionnel (2-2). Symbole de cette faillite : Geronimo Rulli. Quasi irréprochable depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, le gardien argentin a mal apprécié une touche toulousaine dans sa surface et il est le principal coupable ce but casquette de Santiago Hidalgo. Pour la peine, certains supporters se sont déchaînés sur lui !

Pire prestation pour Rulli à l’OM ?

« Le positionnement de Geronimo Rulli sur le but est vraiment incroyable tellement il est incompréhensible. Deux points perdus bêtement pour l’OM », fustige le journaliste Achille Ash. « Un match à oublier pour Rulli, qui a peut-être délivré l’une de ses moins bonnes prestations sous le maillot olympien. Il hérite de la note de 3 », pour la rédaction de Foot Mercato. Bastien Cordoleani, scout et supporter de l’OM, donne la coup de grâce au portier de l’OM : « Vous pouvez me tourner le problème de partout c’est Rulli qui fait n’importe quoi là. »

« Gomes, le joueur yaourt nature »

Que Rulli se console : il n’est pas le seul à être passé au laminoir par les supporters de l’OM. Si Nayef Aguerd a hérité de la note de 3 dans L’Équipe après s’être fait enrhumer par Emersoon sur l’ouverture du score, c’est Angel Gomes qui hérite de la palme. Sorti à la mi-temps après une prestation fantomatique, le milieu anglais a pris cher. « Angel Gomes (ne peut pas prétendre à autre chose qu’au menu enfant dans un restau japonais) aurait privilégier l’OM plutot que Tottenham et Villa », ironise Aryles de Massilia Zone. Jöel Togo file même la métaphore lactique : « Angel Gomes, le joueur yaourt nature. » La semaine de l’OM risque d’être longue avant de se rendre à Lille vendredi soir (20h45).