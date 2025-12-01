Irvin Cardona (28 ans) vit un moment de grâce. Entre bonheur familial et performances XXL, l’attaquant de l’ASSE surfe sur une dynamique folle et s’impose comme l’un des hommes forts du retour stéphanois aux avant-postes.

Il y a quelques semaines encore, Irvin Cardona traversait un trou d’air entre septembre et octobre. Désormais, c’est une autre histoire. Trois buts sur ses cinq derniers matchs de Ligue 2, cinq passes décisives lors du match de Coupe face à Ecotay-Moingt (11-1) : l’attaquant de l’ASSE régale. Inspiré dans le dernier geste, précieux dans la zone de vérité, l’ancien Brestois a retrouvé son instinct de buteur.

Cardona, papa comblé

Une montée en puissance qui s’inscrit parfaitement dans le dispositif d’Eirik Horneland, au moment où certains cadres peinent à assumer leurs responsabilités. Et comme un symbole, une nouvelle étincelle est venue illuminer son quotidien. Ce dimanche, l’ASSE a annoncé sur ses réseaux sociaux la naissance d’une petite fille, Elena, fruit de son union avec Rafaela. Un bonheur intense qui pourrait bien renforcer encore son énergie sur le terrain. En mai dernier, face à Reims, il avait déjà célébré l’attente de cet enfant. Aujourd’hui, le cercle est bouclé.

Un petit bout de chou prénommé Elena

Sur Instagram, Cardona a partagé ce moment unique : « Ce matin à 8h33, notre petite Elena est venue illuminer notre vie. Elle pèse 2,9 kg, elle se porte très bien, et notre cœur n’a jamais été aussi rempli d’amour… Aujourd’hui, une nouvelle Stéphanoise est arrivée… et c’est le plus beau jour de notre vie. » Entre renaissance sportive et accomplissement personnel, Cardona vit clairement ses plus belles minutes. Et si le nouveau souffle de l’ASSE venait aussi de là ?