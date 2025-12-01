En s’imposant à Angers (2-1) dimanche, le RC Lens a battu son record de matches gagnés à l’extérieur sur une année civile.

Après la défaite du PSG à Monaco (0-1) et le nul de l’OM contre Toulouse (2-2) au Vélodrome, le RC Lens pouvait s’emparer de la première place du classement de L1 en s’imposant à Angers dimanche. Les Sang et Or se sont faits des frayeurs, ont bénéficié d’une décision arbitrale très litigieuse mais ils sont parvenus à leurs fins. Grâce à leur succès 2-1, les voilà leaders du championnat pour la première fois en deux décennies. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le Racing révèle qu’il a battu un record avec ce voyage victorieux en Anjou.

9 succès à l’extérieur, du jamais vu sur une année !

Il s’agit en effet du neuvième succès à l’extérieur en 2025. Dans son histoire, le Racing n’avait jamais fait mieux que huit victoires (en 2022). Dans les faits, cela donne : 2-1 au Havre le 12 janvier, 2-0 à Montpellier le 31 janvier, 1-0 à Marseille le 8 mars, 3-1 à Brest le 20 avril, 2-1 à Lyon le 4 mai, 2-1 au Havre le 24 août, 2-1 à Auxerre le 4 octobre, 4-1 à Monaco le 8 novembre et donc 2-1 à Angers dimanche. Et il reste encore le match à Nantes ce week-end pour pousser le record encore plus loin !

On le voit, Will Still a joué une part active dans ce record puisque cinq des neuf succès artésiens à l’extérieur en 2025 l’ont été sous sa direction. Pierre Sage a profité du bon travail du Belge tout en amenant sa patte – notamment pour gagner à domicile – ce qui donne un Racing Club de Lens leader du championnat et qui améliore un record !