Dylan Batubinsika (29 ans), longtemps pressenti pour disputer la CAN 2025 avec la RDC, a finalement été snobé par sa sélection. Une mauvaise nouvelle pour lui… mais un immense soulagement pour l’ASSE, qui pourra compter sur un défenseur de plus en plein hiver.

Un coup dur pour lui, une aubaine pour les Verts. Dylan Batubinsika ne s’envolera pas pour la CAN 2025 et restera disponible en janvier pour l’ASSE, un retournement de situation aussi inattendu qu’inespéré pour Horneland.

Pas de CAN pour Batubinsika

Le défenseur stéphanois vit pourtant une saison délicate. Écarté des plans de l’ASSE, rappelé en urgence par Eirik Horneland pour combler les absences, puis renvoyé au bout du banc… Batubinsika n’a jamais réussi à retrouver la moindre stabilité. Ses dernières 90 minutes remontent à la claque reçue à Annecy (4-0), symbole d’un exercice compliqué. Et pourtant, malgré ses difficultés, il figurait encore dans les rassemblements récents de la RDC. Mais cette fois, la sentence est tombée : pas de CAN pour lui. La liste dévoilée par la sélection congolaise ne l’inclut pas, alors même qu’il avait participé aux qualifications et figurait encore sur les feuilles de match, sans être utilisé.

Une défense de l’ASSE remaniée cet hiver ?

Pour Batubinsika, c’est forcément une énorme déception. Pour l’ASSE, c’est presque inespéré. Avec plusieurs joueurs susceptibles d’être appelés pour la CAN, Horneland craignait de voir sa défense encore plus décimée. Cette non-sélection change la donne : le technicien stéphanois récupère un joueur supplémentaire pour traverser un hiver toujours crucial en Ligue 2. Batubinsika restera donc à la maison… et pourrait, ironie du sort, redevenir utile pile au moment où l’ASSE en aura le plus besoin.