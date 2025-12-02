OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome ! 
Real Madrid : comment Bellingham a imposé sa loi à Xabi Alonso 

Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid.
Bastien Aubert
2 décembre 2025

La tempête gronde à Madrid. Après un nouveau nul décevant face à Girona (1-1), le Real Madrid s’enfonce dans la crise, loin de ses standards d’excellence. Mais au-delà du résultat, c’est la gestion du vestiaire et des hommes forts par Xabi Alonso qui cristallise toutes les tensions – à commencer par le cas Jude Bellingham, devenu le symbole d’un club qui ne maîtrise plus vraiment son destin.

Le nul contre Girona, nouveau coup dur pour les Merengues

 Opposés à Girona, relégable, les joueurs du Real Madrid n’ont pas su forcer la décision, concédant un nouveau partage des points qui alourdit un bilan déjà inquiétant. Une performance en demi-teinte, qui laisse la maison blanche fragilisée, tant sur le plan comptable que dans les têtes.

Ce nouveau revers renforce un sentiment de crise latent. Surtout, il relance les débats sur les choix tactiques opérés par Xabi Alonso, dont l’autorité semble de plus en plus contestée dans un vestiaire rempli de stars.

Xabi Alonso refuse de remplacer Bellingham : une décision sous tension

C’est l’un des épisodes les plus scrutés de la soirée : face à Girona, Xabi Alonso n’a pas osé remplacer Bellingham, pourtant pointé du doigt pour ses performances récentes. Le coach madrilène, encore marqué par un passé conflictuel avec Vinícius Júnior après un remplacement mal vécu, paraît désormais prisonnier de ses propres choix. « Il ne peut pas enlever Bellingham, parce qu’il a déjà eu un très grand conflit quand il a enlevé Vinicius. Actuellement, il ne peut pas remplacer Bellingham », a expliqué le journaliste Antón Meana,

Ce manque de prise de risque tactique fait grimper la pression. Craint-il un nouvel orage dans le vestiaire si Bellingham rejoint prématurément le banc ? L’incapacité à toucher à ses cadres met crûment en lumière la difficulté d’Alonso à instaurer un équilibre, alors que la machine madrilène montre des signes de fatigue.

La gestion de l’Anglais fait d’autant plus débat que les observateurs attendaient un impact immédiat du milieu de terrain, dont la cote ne cesse de grimper depuis le revenu spectaculaire de Bellingham chez les Madrilènes.

Les supporters et les médias s’interrogent sur l’avenir du coach

Dans ce contexte, la défiance s’installe autour de Xabi Alonso. À Madrid comme ailleurs, la question n’est plus taboue : le coach est-il vraiment capable de remettre le Real sur de bons rails avec de telles tensions en interne ?

  • Les supporters expriment un ras-le-bol croissant face à la frilosité tactique perçue
  • Les médias évoquent un possible délitement de l’autorité d’Alonso auprès des cadres
  • Certains joueurs stars semblent protégés, rendant le climat de plus en plus pesant

Entre la pression du public, le regard acéré des journalistes et un vestiaire bouillonnant, la marge de manœuvre d’Alonso s’effrite. La suite de la saison madrilène s’annonce sous haute tension, avec un avenir du coach en suspens et une question brûlante : qui saura relancer le Real Madrid, là où même ses plus grandes stars peinent à inverser la tendance ? 

Par Fabien Chorlet