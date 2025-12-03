FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 

Alors que Franck Haise semblait prêt à quitter le banc de l’OGC Nice, une première rumeur le rapprochait du FC Nantes. Les supporters y croyaient… à moitié !

Le mercato pourrait s’emballer rapidement pour le FC Nantes. Franck Haise, annoncé sur le départ à l’OGC Nice avant de confirmer qu’il restait (jusqu’à la prochaine crise), a vu son nom associé à la direction nantaise. Et dans les rangs des supporters, l’idée a fait son chemin, déclenchant un florilège de réactions sur X, à la fois amusées et enthousiastes.

« Kita a bien réussi à convaincre Ranieri et Conceição… »

Bien informé sur les arcanes du FC Nantes, Emmanuel Merceron se montre sceptique mais réaliste : « Si Kita y songe, Haise lui à mon avis, il en a rien à cirer. Financièrement ? Dans son intérêt pour Nantes aussi, hors d’atteinte. Haise va sûrement prendre 6 mois tranquille. » Un faux Jorge Burruchaga embraye : « Je me suis dit la même chose et Castro à Nice ! Mais Haise n’est pas fou.. et sans moyen il ne viendra pas. » Antho44, lui, garde un brin d’optimisme historique : « Kita a bien réussi à convaincre Ranieri, Conceição allez on y croit ! » Liloufevrier, plus pragmatique, se projette sur la fin de saison : « Un bon repos et Rennes en fin de saison. »

Haise, une projection séduisante au FC Nantes

Si elle n’en est qu’au stade de la projection, pour le FC Nantes, l’idée d’attirer Haise pourrait être séduisante sur le papier. Il s’agit d’un entraîneur capable de structurer un projet, d’insuffler une identité de jeu claire et de relancer des Canaris à la dérive. Du côté du président Waldemar Kita, l’opportunité pourrait rapidement devenir une piste prioritaire, surtout si le coach se libère rapidement et si Luis Castro ne redresse pas la barre d’ici à la trêve hivernale.