Après s’être réunis en début de journée, les joueurs de l’OGC Nice ont publié un communiqué ce mercredi soir.

L’entraînement de ce mercredi matin a été décalé par les joueurs de l’OGC Nice, qui ont souhaité s’entretenir entre eux, sans le staff technique ni les dirigeants. Ils ont décidé de rédiger un communiqué que le club s’est chargé de diffuser mercredi soir. Dedans, on apprend qu’il y a bien eu violences physiques dimanche soir, contrairement à ce qu’affirme la préfecture, mais également que tous sont solidaires des trois joueurs ayant porté plainte (Moffi, Boga, Clauss).

« À la suite des incidents graves survenus au retour du match contre Lorient, les joueurs de l’OGC Nice souhaitent rétablir la vérité et dénoncer les tentatives de minimisation ou de déformation des faits par certaines personnes et organismes n’ayant pas assisté à la scène et ne disposant d’aucune preuve ni image fiable des événements.

Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d’agressions physiques (multiples crachats et coups) et verbales. Florian Maurice, Terem Moffi, Jérémie Boga et Jonathan Clauss ont notamment été pris à partie dans des conditions inacceptables. Deux d’entre eux souffrent encore aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques, les empêchant de reprendre sereinement la compétition.

« Les joueurs regrettent également le manque de prise en compte de la gravité de la situation »

La présence d’un grand nombre d’individus cagoulés, éléments clairement identifiés comme interdits sur la voie publique selon la législation en vigueur, a été constatée. Malgré cela, les services de police n’ont pas procédé à leur dispersion ni à une intervention adaptée à la gravité de la situation.

Les joueurs de l’OGC Nice déplorent avec la plus grande fermeté les défaillances constatées dans l’organisation et la gestion du dispositif de sécurité. Compte tenu du contexte, du nombre de supporters présents et de leur virulence manifeste, les mesures mises en place étaient largement insuffisantes pour garantir la sécurité des joueurs, du staff et de l’ensemble des acteurs de la rencontre.

Les joueurs de l’OGC Nice réitèrent leur engagement total pour la vérité, le respect et la protection de l’intégrité des joueurs et du staff. Nous appelons à une enquête approfondie et à la mise en lumière des responsabilités afin que de tels faits ne se reproduisent jamais.

Les joueurs regrettent également le manque de prise en compte de la gravité de la situation, ainsi que le peu de soutien moral apporté, à titre individuel et public, aux joueurs victimes de blessures.

L’ensemble du vestiaire tient enfin à apporter tout son soutien à Jérémie, Terem, Jonathan et Florian Maurice durement touchés par ces événements, et à leur rappeler que toute l’équipe est unie derrière eux dans cette épreuve. »