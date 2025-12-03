Le doublé de Kylian Mbappé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0) a rappelé aux médias ibériques deux légendes du Real Madrid, Ronaldo Fenomeno et Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a une fois de plus mener le Real Madrid à la victoire. Le Français a inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Eduardo Camavinga lors de la victoire 3-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Ses deux buts ont furieusement rappelé deux légendes merengue aux médias espagnols. Sur le premier, ce slalom dans la défense basque conclu par un plat du pied plein de sang-froid a fait écho aux exploits du Fenomeno Ronaldo. Sur le second, cette frappe surpuissante alors qu’il était arrêtéa ressemblé à Cristiano Ronaldo. Deux sacrées références, dont l’idole du natif de Bondy…

Il a des records à aller chercher

Ce doublé a permis à Mbappé d’atteindre les 62 buts sur l’année 2025. Il n’est plus qu’à quatre longueurs de Just Fontaine, recordman français (en 1958). Il lui reste quatre matches pour cela. Il peut également aller Cristiano Ronaldo, dont les deux meilleures années civiles ont été en 2012 (62 buts) et 2013 (69 buts). Il lui sera en revanche difficile d’aller chercher Lionel Messi, qui avait frappé à 91 reprises en 2012, avec le FC Barcelone et l’Argentine.

Autre chose : selon le compte Stats du Foot, Kylian Mbappé est devenu ce mercredi soir le premier Français à inscrire 37 buts sur une année dans un championnat du Top 5 depuis Thadée Cisowski avec le Racing en 1956. A chacun de ses exploits, la presse espagnole parle de lui comme du futur Ballon d’Or. C’est vrai qu’il est parti sur des bases remarquables !