FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Real Madrid : à la fois Cristiano et Ronaldo, Mbappé enflamme l’Espagne !

Kylian Mbappé célébrant le but d'Eduardo Camavinga lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Le doublé de Kylian Mbappé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (3-0) a rappelé aux médias ibériques deux légendes du Real Madrid, Ronaldo Fenomeno et Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi soir, Kylian Mbappé a une fois de plus mener le Real Madrid à la victoire. Le Français a inscrit un doublé et délivré une passe décisive à Eduardo Camavinga lors de la victoire 3-0 sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. Ses deux buts ont furieusement rappelé deux légendes merengue aux médias espagnols. Sur le premier, ce slalom dans la défense basque conclu par un plat du pied plein de sang-froid a fait écho aux exploits du Fenomeno Ronaldo. Sur le second, cette frappe surpuissante alors qu’il était arrêtéa ressemblé à Cristiano Ronaldo. Deux sacrées références, dont l’idole du natif de Bondy…

Il a des records à aller chercher

Ce doublé a permis à Mbappé d’atteindre les 62 buts sur l’année 2025. Il n’est plus qu’à quatre longueurs de Just Fontaine, recordman français (en 1958). Il lui reste quatre matches pour cela. Il peut également aller Cristiano Ronaldo, dont les deux meilleures années civiles ont été en 2012 (62 buts) et 2013 (69 buts). Il lui sera en revanche difficile d’aller chercher Lionel Messi, qui avait frappé à 91 reprises en 2012, avec le FC Barcelone et l’Argentine.

Autre chose : selon le compte Stats du Foot, Kylian Mbappé est devenu ce mercredi soir le premier Français à inscrire 37 buts sur une année dans un championnat du Top 5 depuis Thadée Cisowski avec le Racing en 1956. A chacun de ses exploits, la presse espagnole parle de lui comme du futur Ballon d’Or. C’est vrai qu’il est parti sur des bases remarquables !

https://twitter.com/diarioas/status/1996322562700116235
LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

FC Nantes : Haise pour relancer les Canaris, les supporters avaient tranché ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Ligue 1 : le Stade Rennais peut-il créer l’exploit face au PSG ? 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé célébrant le but d'Eduardo Camavinga lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao.
Liga...

Real Madrid : à la fois Cristiano et Ronaldo, Mbappé enflamme l’Espagne !

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati et Chidozie Awaziem lors du match entre le FC Nantes et l'AJ Auxerre.
FC Nantes...

FC Nantes : les vérités d’Awaziem sur Tati et ses partenaires

Par Raphaël Nouet
Le logo de l'OGC Nice.
Ligue 1...

OGC Nice : le communiqué offensif des joueurs est tombé !

Par Raphaël Nouet
Yaya Touré lors d'une conférence de presse.
Ligue 1...

PSG : les regrets éternels d’un ex du FC Barcelone concernant Paris

Par Raphaël Nouet
L'anniversaire des ultras de l'OGC Nice a coûté cher au club.
ASSE...

OGC Nice – ASSE à huis clos, Bouaddi (LOSC) prend cher, Mwanga (FC Nantes) non : toutes les sanctions

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicité par ses partenaires du Real Madrid après son premier but contre l'Athletic Bilbao.
Liga...

Le Real Madrid et Mbappé impressionnent, les tops et les flops de la victoire à Bilbao

Par Raphaël Nouet
Les joueurs niçois félicitant leurs supporters après la défaite à Lorient.
Ligue 1...

OGC Nice : Romain Molina porte de lourdes accusations contre les joueurs et la direction

Par Raphaël Nouet
La déception des Niçois après la défaite à Porto.
ASSE...

Les infos du jour : l’OGC Nice en plein chaos, Benatia lâche ses vérités à l’OM, coup dur au PSG, une recrue du RC Lens arrive à Nantes

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action avec le RC Lens en début de saison.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : accord pour le transfert d’un défenseur du RC Lens !

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assistant à la cérémonie du Ballon d'Or en 2017.
International...

Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.
FC Nantes...

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : coup dur avant le choc face au Stade Rennais, polémique en vue !

Par Raphaël Nouet
Tifo des supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Par Raphaël Nouet
Dario Benedetto remplaçant Gerson lors d'un de ses derniers matches avec l'OM, en août 2021.
Ligue 1...

OM : un joueur révèle être en thérapie depuis son passage à Marseille !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul célébrant un but lors de Rennes-Strasbourg avec Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski.
Ligue 1...

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant l'égalisation du Real Madrid à Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé veut détrôner une légende du football mondial

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, avant un match au Havre.
Ligue 1...

RC Lens : la phrase choc de Létang (LOSC) sur la 1ère place du Racing

Par Raphaël Nouet
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Mercato...

OGC Nice Mercato : Clauss fait un pas de plus vers un départ en janvier

Par Raphaël Nouet
Les joueurs du PSG célébrant leur but à la Beaujoire en août.
FC Nantes...

Le PSG va donner des complexes au FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, lors d'un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !

Par Raphaël Nouet
Franck Haise déçu lors de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Porto.
Ligue 1...

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet