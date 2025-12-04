Si Waldemar Kita entend frapper fort au mercato hivernal, le président du FC Nantes a les idées claires au sujet de l’avenir de Matthis Abline (22 ans).

Le mercato hivernal s’annonce bouillant au FC Nantes et Waldemar Kita montre déjà les muscles. Alors que l’été dernier plusieurs clubs avaient tenté leur chance pour Matthis Abline, le président du FC Nantes a été clair : aucune offre ne sera acceptée cet hiver. Selon Jeunes Footeux, malgré les sollicitations répétées, l’international Espoirs reste intransférable.

Kita veut construire autour d’Abline

L’objectif est limpide : constituer un effectif solide et compétitif pour la seconde partie de saison, et ne pas affaiblir le noyau dur du FC Nantes. Il faut dire qu’Abline est devenu un élément clé du dispositif de Luis Castro. Sa capacité à projeter le jeu vers l’avant, sa créativité et sa polyvalence en attaque en font un joueur indispensable pour atteindre lle maintien. Kita ne veut donc prendre aucun risque et envoie un message clair à toutes les équipes intéressées : Abline ne partira pas.

Machado premier de cordée au FC Nantes ?

A côté de lui, les dirigeants du FC Nantes veulent construire un socle fort et recruter pas moins d’un joueur par ligne au cours du prochain mercato hivernal. Deiver Machado, piston du RC Lens, devrait être le premier de cordée de cet ambitieux projet en janvier.