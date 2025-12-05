FC Barcelone : Mbappé l’arrête net, Nicki Nicole a relancé Yamal ! 

Depuis qu’il a tourné la page Nicki Nicole, Lamine Yamal explose tout sur son passage tandis que le Real Madrid, lui, a plongé. Heureusement que Kylian Mbappé a pris les choses en main.

Depuis sa rupture avec la chanteuse Nicki Nicole, Lamine Yamal vit une transformation spectaculaire. Le prodige du Barça n’a laissé filer aucun match de Liga sur la période et affiche des statistiques affolantes : 7 buts et passes décisives sur ses 5 derniers matchs. Une montée en puissance fulgurante qui fait autant parler sur les terrains… que sur les réseaux.

La presse people s’est évidemment emparée de l’histoire : Yamal libéré, Yamal transfiguré, Yamal métamorphosé. Certains supporters du Barça parlent même d’un « break-up buff », tant le jeune ailier semble jouer avec une liberté nouvelle, comme s’il avait jeté 10 kilos de pression loin derrière lui.

Mbappé a brisé la malédiction Nicki Nicole

Pendant ce temps, le Real Madrid vivait exactement l’inverse. Sur la même période, les Merengues n’ont remporté qu’un seul match de championnat. Un unique sursaut, arraché mercredi grâce à un Kylian Mbappé monumental à Bilbao (3-0) : doublé, passe décisive pour Eduardo Camavinga, un show XXL qui a stoppé la spirale négative.

Une spirale dont certains supporters madrilènes, moqueurs, attribuent l’origine… à Nicki Nicole elle-même, ironisant sur une « malédiction inversée ». La rupture aurait-elle vraiment redistribué les forces du football espagnol ? Évidemment, non. Mbappé s’occupe de tout…