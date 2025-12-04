Stade Rennais Mercato : coups de tonnerre pour Blas et Kebbal ! 

Ludovic Blas n’est pas en pole position à l’OM tandis que son potentiel remplaçant au Stade Rennais, Ilan Kebbal, est fortement courtisé au mercato.

L’OM s’intéresse à Ludovic Blas. En début de semaine, une rumeur a fuité selon laquelle le club phocéen pourrait même proposer 15 millions d’euros au Stade Rennais pour le recruter dès cet hiver. L’ancien crack du FC Nantes, âgé de 27 ans, n’est pourtant pas la priorité de Medhi Benatia au mercato.

L’OM préfère Saibari à Blas

Ekrem Konur confirme que le Marocain Ismaël Saibari (24 ans), qui a déjà inscrit 10 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 8 en championnat néerlandais et 2 en Ligue des champions, est le favori de l’OM pour renforcer l’animation offensive en janvier. « Le talent du PSV Saibari sera très courtisé en janvier. Milan, Benfica, Marseille, Aston Villa, Fulham, Brighton, Leeds sont sur le coup », a t-il posté sur X. Du côté du Stade Rennais, on suit avec attention le dossier Blas d’autant que son potentiel remplaçant est déjà identifié : Ilan Kebbal. Brillant sous le maillot du Paris FC cette saison, ce Marseillais de coeur intéresse plusieurs autres clubs européens.

Kebbal plaît à Rennes et jusqu’au Golfe !

D’après Africafoot, outre le Stade Rennais – qui envisage de le recruter lors du mercato hivernal, ou au plus tard lors de l’été prochain – Kebbal aurait également reçu des propositions provenant des championnats espagnol et allemand, mais aucune n’a encore été formalisée. Tous les clubs s’informent principalement sur sa situation contractuelle au Paris FC ainsi que sur le montant nécessaire pour un transfert définitif. Le FC Séville, l’Ajax et des clubs du Golfe surveillaient également le joueur de 27 ans.