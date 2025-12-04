FC Nantes : un Canari avertit le RC Lens, la guerre est déclarée !

De retour de blessure, Johann Lepenant est prêt à enflammer la Beaujoire samedi face à Lens et à guider le FC Nantes vers une réaction après la défaite contre Lyon.

Le FC Nantes prépare doucement mais sûrement un match très compliqué samedi face au leader de Ligue 1, le RC Lens, et Johann Lepenant, le milieu de terrain nantais, n’a pas l’intention de faire dans la dentelle. Après sa récente blessure, le joueur retrouve enfin les terrains et promet un retour explosif.

« Ça a été embêtant de voir les copains galérer, c’est frustrant. Je les ai toujours suivi. Personnellement, dès que je vais jouer, je vais tout donner, c’est ma marque de fabrique », confie Lepenant, laissant transparaître une rage contenue prête à éclater dès le coup d’envoi.

« On a pu travailler des choses et on va essayer de les mettre en place »

L’équipe, elle, est déterminée à réagir après la déconvenue face à Lyon (3-0). « On est dans un état d’esprit de travail, de réaction après le match de Lyon. Cette semaine, on a pu travailler des choses et on va essayer de les mettre en place », assure le jeune milieu nantais.

Entre frustration et motivation, Lepenant semble prêt à transformer son retour en véritable démonstration de force. Lens est prévenu : le FC Nantes se présentera avec un état d’esprit combatif et un joueur phare déterminé à faire sentir sa présence dès les premières minutes à la Beaujoire.

Si la tension monte déjà dans les vestiaires, nul doute que le duel s’annonce bouillant sur le terrain. Lepenant, symbole de résilience et de combativité, pourrait bien devenir le cauchemar des Sang et Or ce week-end. La guerre est déclarée.