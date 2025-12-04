OM : De Zerbi a envoyé le RC Lens au tapis avant le choc contre le LOSC

Alors que le RC Lens est, factuellement, la meilleure équipe de Ligue 1 avec sa première place, Roberto De Zerbi, le coach de l’OM, n’est pas de cet avis du tout.

À la veille d’un affrontement très attendu entre le LOSC et l’OM, Roberto De Zerbi a lâché une déclaration inattendue qui agite la Ligue 1. L’entraîneur marseillais s’est exprimé sans détour, désignant Angers comme l’équipe qui pratique aujourd’hui le football le plus séduisant du championnat, et qui a d’ailleurs tenu en échec l’OM au Vélodrome. Un choix qui peut intriguer, surprendre mais qui valorise un club souvent en retrait des projecteurs, alors que le leader actuel du championnat est le RC Lens.

Une déclaration forte avant Lille-OM

Roberto De Zerbi n’a pas attendu le coup d’envoi pour marquer les esprits. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le technicien italien a profité du contexte tendu et scruté de l’avant-Lille-OM pour livrer son verdict sur la Ligue 1 du moment. Cette sortie, intervenue au meilleur moment médiatique, apporte une dimension supplémentaire à la préparation du choc, tout en dévoilant un regard neuf sur le championnat.

Pourquoi Angers impressionne l’entraîneur de l’OM

Ce qui frappe dans l’analyse de De Zerbi, c’est la spontanéité de son admiration pour Angers (12e de Ligue 1) et son entraîneur Alexandre Dujeux. Il loue la qualité du jeu produit, l’organisation collective et la capacité angevine à bousculer les certitudes de la Ligue 1, malgré une exposition moindre que les autres prétendants. Le coach de l’OM n’oublie pas non plus de signaler le rôle des entraîneurs dans cette dynamique, lui qui accorde une attention particulière à l’identité de jeu et l’intelligence tactique. Cette reconnaissance, rarement attribuée à Angers, place le club sous le feu des projecteurs pour les bonnes raisons.

Un championnat plus ouvert que jamais

Pour De Zerbi, la force actuelle de la Ligue 1, c’est son équilibre. « La Ligue est très équilibrée. Aucune équipe ne s’est échappée en tête et aucune n’est morte derrière. Au niveau de la qualité du jeu, la meilleure équipe en ce moment, c’est Angers. J’adore leur entraîneur. Toulouse aussi joue bien, ils ont des éclairs. Si je peux me permettre en tant qu’étranger, je pense que la Ligue 1 mérite plus de visibilité », analyse-t-il avec lucidité.

Ce constat souligne une saison sans leader incontesté, où chaque match peut faire basculer la hiérarchie. Il cite également Toulouse, capable de fulgurances et d’offrir un jeu plaisant. La dynamique observée relance l’intérêt pour la compétition et prouve que le suspense reste entier tous les week-ends.

Le regard neuf de Roberto De Zerbi sur la Ligue 1

L’œil extérieur de l’ancien entraîneur de Sassuolo apporte un nouveau souffle à l’analyse du championnat français. Son appel, en tant qu’étranger, à donner plus de visibilité à la Ligue 1 résonne comme une volonté d’élever l’image du football hexagonal. L’intervention de De Zerbi, en tout cas, vient assurer que la Ligue 1 peut encore surprendre et convaincre au-delà de ses frontières.