Toujours très critique envers le RC Lens, le président du LOSC, Olivier Létang, a fait une exception au moment de commenter leur première place en Ligue 1.

On le sait, entre Olivier Létang et le RC Lens, ce n’est pas le grand amour. Parce que le dirigeant préside le LOSC, grand ennemi des Sang et Or, parce qu’il est opposé à Joseph Oughourlian au sein de la LFP mais également parce qu’il n’est jamais à court de piques contre ses adversaires. On se souvient que lors du derby remporté par les Lensois (3-0), le 20 septembre, les ultras artésiens lui avaient rendu la monnaie de sa pièce via une banderole acide : « Suceur du PSG. Leader d’un club détesté, petit chien de la ligue de football professionnel, Létang modernes sont à gerber ».

« S’ils sont là, c’est qu’ils le méritent »

Létang avait d’ailleurs quitté le derby avant la fin de la partie, fâché par la prestation de son équipe. On aurait pu s’attendre à ce qu’il soit aussi cinglant qu’à l’accoutumée au moment de commenter la pole position du RC Lens, dimanche dernier. Mais, une fois n’est pas coutume, il a fait preuve de fairplay : « Si je vous disais que, jusqu’à présent, ils ne font pas une belle saison, ce serait quand même assez particulier (sourire). Donc s’ils sont là, c’est qu’ils le méritent. Ils font une belle saison jusqu’à maintenant. Mais le championnat ne s’arrête pas aujourd’hui. Il y a 34 journées. C’est un marathon, avec en plus pour nous la Coupe d’Europe. Donc il faut de la constance, de la régularité et la capacité à enchaîner ».

Le LOSC pourrait rendre un grand service au RC Lens lors de la 15e journée puisqu’il pourrait permettre à son rival de prendre de la distance avec l’OM, qui pointe à deux longueurs, en tête du championnat. Les Phocéens seront à la Decathlon Arena vendredi soir alors que les Sang et Or iront à Nantes le lendemain.