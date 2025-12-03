Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : la phrase choc de Létang (LOSC) sur la 1ère place du Racing

Le président du LOSC, Olivier Létang, avant un match au Havre.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Toujours très critique envers le RC Lens, le président du LOSC, Olivier Létang, a fait une exception au moment de commenter leur première place en Ligue 1.

On le sait, entre Olivier Létang et le RC Lens, ce n’est pas le grand amour. Parce que le dirigeant préside le LOSC, grand ennemi des Sang et Or, parce qu’il est opposé à Joseph Oughourlian au sein de la LFP mais également parce qu’il n’est jamais à court de piques contre ses adversaires. On se souvient que lors du derby remporté par les Lensois (3-0), le 20 septembre, les ultras artésiens lui avaient rendu la monnaie de sa pièce via une banderole acide : « Suceur du PSG. Leader d’un club détesté, petit chien de la ligue de football professionnel, Létang modernes sont à gerber ».

« S’ils sont là, c’est qu’ils le méritent »

Létang avait d’ailleurs quitté le derby avant la fin de la partie, fâché par la prestation de son équipe. On aurait pu s’attendre à ce qu’il soit aussi cinglant qu’à l’accoutumée au moment de commenter la pole position du RC Lens, dimanche dernier. Mais, une fois n’est pas coutume, il a fait preuve de fairplay : « Si je vous disais que, jusqu’à présent, ils ne font pas une belle saison, ce serait quand même assez particulier (sourire). Donc s’ils sont là, c’est qu’ils le méritent. Ils font une belle saison jusqu’à maintenant. Mais le championnat ne s’arrête pas aujourd’hui. Il y a 34 journées. C’est un marathon, avec en plus pour nous la Coupe d’Europe. Donc il faut de la constance, de la régularité et la capacité à enchaîner ».

Le LOSC pourrait rendre un grand service au RC Lens lors de la 15e journée puisqu’il pourrait permettre à son rival de prendre de la distance avec l’OM, qui pointe à deux longueurs, en tête du championnat. Les Phocéens seront à la Decathlon Arena vendredi soir alors que les Sang et Or iront à Nantes le lendemain.

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

Estéban Lepaul célébrant un but lors de Rennes-Strasbourg avec Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski.
Ligue 1...

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant l'égalisation du Real Madrid à Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé veut détrôner une légende du football mondial

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, avant un match au Havre.
Ligue 1...

RC Lens : la phrase choc de Létang (LOSC) sur la 1ère place du Racing

Par Raphaël Nouet
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Mercato...

OGC Nice Mercato : Clauss fait un pas de plus vers un départ en janvier

Par Raphaël Nouet
Les joueurs du PSG célébrant leur but à la Beaujoire en août.
FC Nantes...

Le PSG va donner des complexes au FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, lors d'un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !

Par Raphaël Nouet
Franck Haise déçu lors de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Porto.
Ligue 1...

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

Par Raphaël Nouet
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : 150 M€ pour Olise, Paris en plein rush ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile les secrets du renouveau signé Habib Beye

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

Le Real Madrid malade, l’OM va en profiter au Mercato !

Par Bastien Aubert
ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre
ASSE...

ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre

Par Laurent Hess
Louis Leroux (FC Nantes)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le LOSC sabote le coup de génie d’Habib Beye au FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Emanuel Emegha (RC Strasbourg)
Ligue 1...

RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club ! 

Par Bastien Aubert
Boga et Moffi à l'OGC Nice
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à profiter du chaos à Nice pour ferrer le coup parfait ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !
FC Barcelone...

OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !

Par Bastien Aubert
Ibrahima Cissé (Schalke)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu ! 

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise ! 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM : Benatia jette un froid sur son avenir à Marseille

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
FC Nantes...

FC Nantes : Haise sur le départ à Nice, Kita déjà prêt à lui sauter dessus ?

Par Bastien Aubert
Larry Tanenbaum (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports aura les coudées franches pour recruter en janvier 

Par Bastien Aubert
Rémi Garde
Ligue 1...

OGC Nice : deux figures de l’OL pour remplacer Haise sur la durée ?

Par Bastien Aubert
Pedri (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet