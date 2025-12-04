OM : De Zerbi clarifie son avenir et déplore un coup dur en vue à Lille

Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement de l’OM à Lille dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 (20h45).

Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Lille (20h45). L’entraîneur italien a livré un message clair sur son avenir et sur l’état de son effectif, oscillant entre positif et inquiétude.

Murillo de retour, Hojbjerg fiévreux

Côté joueurs, De Zerbi a confirmé quelques bonnes nouvelles mais aussi un coup dur : « Murillo s’est entrainé hier, il va bien et est disponible. Hojbjerg s’est réveillé ce matin avec de la fièvre et la grippe, on verra demain s’il sera disponible. » Une incertitude de dernière minute qui pourrait compliquer les plans de l’OM face aux Dogues.

Sur le plan sportif, l’Italien a analysé la récente performance de son équipe : « Il faut comprendre pourquoi on encaisse souvent des buts en fin de match. Mais il faut aussi garder le positif, car il y a des choses positives », tout en reconnaissant les regrets contre Toulouse (2-2) : « C’est vrai qu’on n’a pas gagné face à Toulouse. On a encaissé un match assez moche. Mais ce n’est pas une touche à la 92′ qui va tout changer. Cette touche nous coûte 2 points et la tête du classement. »

De Zerbi est amoureux de Marseille

De Zerbi a également rappelé son ambition pour les autres compétitions : « Il faut toujours jouer au maximum de nos capacités. On donne beaucoup d’importance à la Coupe de France. On veut la jouer de manière très sérieuse, comme l’an dernier. »

Enfin, l’entraîneur de l’OM a clarifié sa vision à long terme avec le club : « J’espère rester à Marseille pendant de nombreuses années. » Une déclaration qui met fin aux spéculations et renforce son lien avec les supporters.