Le RC Lens a mis la main sur un candidat très crédible à l’équipe de France

Après Clauss, Samba, ou encore Thauvin, le RC Lens pourrait-il compter un nouvel international français dans ses rangs ? La question peut se poser concernant Matthieu Udol, arrivé l’été dernier de Metz.

À 29 ans, Matthieu Udol connaît un véritable second souffle sous les couleurs du RC Lens. Passé sous les radars des sélections françaises durant toute sa jeunesse, le latéral gauche s’impose aujourd’hui comme l’un des hommes forts de l’effectif lensois après son transfert l’été dernier en provenance de Metz. Performant, polyvalent et désormais installé dans un registre plus offensif, Udol change de dimension. La question d’une première convocation chez les Bleus ne relève plus du fantasme pour celui qui porte haut les ambitions du club artésien.

Une ascension remarquée sous les couleurs lensoises

Arrivée discrète mais intégration express pour Udol, qui s’est rapidement imposé dans le couloir gauche, profitant notamment du départ imminent de Deiver Machado. Longtemps dans l’ombre, le défenseur s’est rendu indispensable, alignant prestations solides et montées décisives. Propre défensivement, de plus en plus juste offensivement, il explose les compteurs d’interceptions et de duels remportés tout en développant sa complicité avec les autres recrues.

Son apport ne passe pas inaperçu alors que l’équipe s’octroie la tête du championnat. La progression d’Udol bouscule même les plans des décideurs lensois quant à l’avenir du poste de piston gauche, à l’heure où les options envisagées par le RC Lens pour remplacer Machado restent à l’étude.

Udol, un exemple au quotidien salué par son entraîneur

Son entraîneur, Pierre Sage, ne tarit pas d’éloges sur l’engagement et la constance de son latéral. “Pour moi, c’est oui. Sa régularité aujourd’hui ne fait que conforter cette position”, tranche le coach, soulignant autant l’impact en match que l’exigence invisible du travail quotidien.

Udol s’illustre comme un modèle à l’entraînement, “au-dessus de la norme” selon les mots du technicien, grâce à un investissement total en renforcement, en prévention des blessures et dans la gestion de sa carrière. Marqué par des épreuves, il a su “transformer le traumatisme en force” et s’offre une seconde jeunesse dans le Nord.

Sa capacité à s’intégrer vite, son abnégation et sa relation avec ses partenaires lui ont permis de monter d’un cran. “Il bénéficie du cumul d’expériences collectives”, note Sage, qui voit en lui un joueur prêt à répondre à la pression de la très haute compétition.

L’équipe de France : rêve accessible ou réalité freinée par la concurrence ?

Le débat s’invite logiquement : Udol chez les Bleus, est-ce une hypothèse plausible ? Le secteur du piston gauche regorge de talents avec Théo Hernandez ou Lucas Digne, mais la dynamique actuelle pourrait redistribuer les cartes, à condition qu’un “trou de souris” n’apparaisse via une blessure ou une baisse de régime des cadres.

Si la récente annonce du transfert de Deiver Machado vers Nantes redistribue les rôles à Lens, la performance individuelle d’Udol reste un atout attendu à ce niveau. Reste à voir si la Fédération et Deschamps, voire peut-être même Zidane dans le futur, s’ouvriront à un profil jamais testé, alors que de nombreux supporters appellent à un vent de fraîcheur chez les Bleus.

Ce que Matthieu Udol en pense : entre ambition et lucidité

Questionné sur ce nouvel horizon, Udol reste mesuré mais ne cache pas une envie timide : “Si le club termine haut et que je continue à être performant, ça peut amener à penser à l’équipe de France.” Une phrase qui résume tout : lucide sur la réalité du très haut niveau, l’ancien Messin ne brûle pas les étapes.

“Ce n’est pas mon objectif premier. Je travaille pour le collectif. Si on en récolte une récompense individuelle, c’est que tout le groupe aura été à la hauteur”, affirme-t-il, préférant garder la tête froide. À l’image de son parcours, fait de maturité et de progression étape par étape, Udol laisse son avenir international entre les mains du destin… mais nul doute que la porte n’a jamais été aussi proche de s’entrouvrir.

À Lens comme parmi les observateurs, nombreux sont ceux qui pensent que le rêve bleu n’a jamais été aussi légitime pour ce joueur au parcours exemplaire. Reste à Udol de poursuivre sur sa lancée et de convaincre, match après match, que sa trajectoire peut s’inscrire dans l’histoire des Bleus, tout comme Clauss, Samba, ou encore Thauvin. Des anciens et actuels Lensois qu’Udol rêverait d’imiter…

Tous propos rapportés par Lensois.com.