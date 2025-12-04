LOSC – OM : c’est confirmé, un terrible syndrome frappe les deux équipes !

Avant le choc entre le LOSC et l’OM, le coach lillois Bruno Genesio a évoqué les difficultés récurrentes des deux équipes à profiter de certaines opportunités au classement.

Ce jeudi en conférence de presse, Bruno Genesio est revenu sur les difficultés récurrentes de certaines équipes à concrétiser leurs opportunités, citant évidemment le LOSC et l’OM. Interrogé sur le parallèle dressé par Thomas Meunier entre les deux clubs, Genesio a répondu avec nuance mais sans contester l’idée d’un « syndrome ».

Le LOSC a raté beaucoup de belles occasions

« Marseille vient de le faire contre Toulouse (match nul 2-2), mais je ne peux pas dire si c’est le cas sur la durée. C’est vrai que l’histoire récente du LOSC, si on prend les trois dernières saisons et celle en cours, il y a eu beaucoup de matchs qui auraient pu faire basculer l’équipe et le club dans le bon wagon et qui n’ont peut-être pas été bien négociés. Sauf celui au Havre que j’ai en tête. On a su profiter des faux pas de nos concurrents actuels. »

Genesio a également évoqué son expérience à Rennes pour appuyer son analyse : « Quand j’étais à Rennes, je me souviens des deux dernières saisons où Lille rate l’occasion de se qualifier pour la Ligue des Champions ou l’Europa League. C’est un axe de progression, ce n’est pas un hasard. »

Le mental et la concentration comme clés

Pour le coach, cette tendance à manquer les occasions décisives n’est pas seulement tactique, mais aussi mentale : « L’année dernière, on peut aussi faire un premier écart sur des poursuivants, mais on ne l’a pas fait. C’est aussi mental. Dans ces cas-là, c’est de se fixer des objectifs et de se focaliser sur le jeu, ce qu’on doit mettre en place pour les atteindre. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais c’est le chemin à prendre pour être relâché et profiter. Faisons ce qu’on a à faire et nous verrons à la fin. »

Le message de Genesio est clair : pour sortir de ce cycle et transformer leurs saisons en réussite, Lille et Marseille doivent apprendre à saisir les moments clés, tant sur le plan collectif que mental. Et si le LOSC a déjà su profiter de certaines erreurs de ses rivaux, le chemin pour consolider cette régularité reste encore long.

Un « syndrome du coche raté » qui plane donc sur les deux clubs, et que seul le mental et la concentration pourront définitivement vaincre.

Propos rapportés par nos confrères du 11 HDF.